ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 31645 شخصاً منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم السبت ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 31645 قتيلًا و73676 جريحًا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.
وأكدت الوزارة في بيان أن 92 شخصًا قتلوا وأصيب 130 بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة الى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.
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