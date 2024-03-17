ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 31645 شخصاً منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس اليوم السبت ارتفاع الحصيلة في قطاع غزة إلى 31645 قتيلًا و73676 جريحًا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر.

وأكدت الوزارة في بيان أن 92 شخصًا قتلوا وأصيب 130 بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جراء الغارات والقصف الإسرائيلي، مشيرة الى أن الكثير من الضحايا ما زالوا تحت الركام أو في الطرقات ويصعب الوصول إليهم.





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