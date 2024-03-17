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غوارديولا : مانشستر سيتي فريق مميز وسنعود أقوى بعد التوقف الدولي

3/17/2024 5:19:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أبدى الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، سعادته بفوز فريقه على نيوكاسل يونايتد 2/ صفر، ليتأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال مدرب مانشستر سيتي في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن الفريق سيكون أقوى حينما يعود للمشاركة مجددا في المباريات عقب نهاية التوقف الدولي الاسبوع المقبل.

وأضاف أن شيئا خاصا يميز نادي مانشستر سيتي، مشيرا إلى فوز الفريق بأربعة ألقاب متتالية بكأس الرابطة، والوصول إلى الدور قبل نهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي ست مرات متتالية.

وتابع غوارديولا أن فريقه يرغب في الفوز بجميع الألقاب، لكن ذلك سيكون صعبا بالنظر لقوة المنافسين.

وأوضح أن الاستمرارية هي سلاح فريقه في الفترة المقبلة، خاصة مع ازدحام جدول مباريات الفريق في بطولتي الدوري والكأس بالإضافة إلى مواجهته في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

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