صحيفة: أوروبا بحاجة لـ56 مليار يورو إضافية سنويا لتغطية تمويل الناتو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن الدول الأوروبية الأعضاء في "الناتو" تحتاج إلى 56 مليار يورو إضافية سنويا لتغطية إنفاق الحلف بواقع 2% من الناتج الإجمالي لكل منها.

واستندت الصحيفة، في ذلك إلى دراسة أجراها معهد الدراسات الاقتصادية الألماني (IFO).

وذكرت الصحيفة بأن دول الناتو، تعهدت بتخصيص 2% من الناتج الإجمالي للدفاع، ولكن لم تقم كل الدول الأعضاء بتنفيذ ذلك حاليا. ونوهت الصحيفة بأن العجز في ميزانية الحلف انخفض إلى النصف خلال العقد الماضي.

ودلت الدراسة على أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ذات الإنفاق العسكري الأقل، بما في ذلك إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا، "تعاني كذلك من مستويات عالية جدا من الديون ولديها أعلى عجز ميزانية في أوروبا".

وتبين أن ألمانيا سجلت أكبر عجز في عام 2023، حيث أنفقت في عام 2023 الماضي، 14 مليار يورو أقل مما تحتاجه لتحقيق هذه المؤشرات.

وأشارت الدراسة إلى أن برلين قامت خلال العقد الماضي، "بتقليص هذه الفجوة إلى النصف، وتخطط لإغلاقها بالكامل هذا العام". وتلي ألمانيا من حيث النقص إسبانيا (11 مليار يورو) وإيطاليا (10.8 مليار يورو) وبلجيكا (4.6 مليار يورو).

ويرى مارسيل شليبر، الخبير الاقتصادي في معهد IFO، أن الدول المذكورة أعلاه ستضطر لتقليص الإنفاق في المجالات الأخرى لتتمكن من تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي للحلف، وهذا ليس بالأمر السهل، لأنه سيثير الاحتجاجات بين السكان.

روسيا اليوم