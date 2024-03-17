كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
استقر سعر غرام الذهب 21 عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الأحد .
فيما بلغ سعر الغرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.3 دينارا للشراء منهم .
وانخفضت أسعار الذهب يوم أمس 30 قرشا للغرام بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة السابقة .
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