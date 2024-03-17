Sunday, 17 March 2024 01:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كم بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن اليوم ؟

3/17/2024 5:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر غرام الذهب 21 عند 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم في الأردن اليوم الأحد .

فيما بلغ سعر الغرام الذهب من عيار 18 عند 38.8 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.3 دينارا للشراء منهم .

وانخفضت أسعار الذهب يوم أمس 30 قرشا للغرام بعد أن شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة السابقة .




MENAFN17032024000208011052ID1107986781

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث