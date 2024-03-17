لوحات إعلانية ضخمة في مدن أميركية للدعوة لوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تكساس/PNN-نشرت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لوحات إعلانية ضخمة على الشوارع الرئيسية في عدد من المدن الأميركية، تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، والمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني، وتأكيد الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.
وانتشرت في شوارع شيكاغو، وميتشيغان، وتكساس، ونيويورك، وولايات أخرى لوحات إعلانية لتذكير الأميركيين بضرورة الضغط على ممثليهم في الكونغرس لحث إدارة الرئيس جو بايدن بوقف الحرب وادخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو للاحتجاج على استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما خرجت مسيرة أخرى في نيويورك للاحتجاج على استمرار الدعم الأميركي العسكري لجيش الاحتلال، والوعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.
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