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لوحات إعلانية ضخمة في مدن أميركية للدعوة لوقف الحرب على غزة

3/17/2024 5:07:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تكساس/PNN-نشرت العديد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية لوحات إعلانية ضخمة على الشوارع الرئيسية في عدد من المدن الأميركية، تدعو لوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري، والمطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني، وتأكيد الوقوف إلى جانب الحقوق الفلسطينية.

وانتشرت في شوارع شيكاغو، وميتشيغان، وتكساس، ونيويورك، وولايات أخرى لوحات إعلانية لتذكير الأميركيين بضرورة الضغط على ممثليهم في الكونغرس لحث إدارة الرئيس جو بايدن بوقف الحرب وادخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة بأسرع وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، تجمع المئات من المناصرين للقضية الفلسطينية والنشطاء أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو للاحتجاج على استمرار الحرب والمجازر الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، كما خرجت مسيرة أخرى في نيويورك للاحتجاج على استمرار الدعم الأميركي العسكري لجيش الاحتلال، والوعود بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية.

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