سموتريتش: سأطالب الكابينت بوقف تعيينات الجيش الجديدة

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على إعلان جيش الاحتلال إجراء تعيينات جديدة قائلا إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.
وأضاف أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ"غير العاجلة" فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت، وفق تعبيره.
MENAFN17032024000205011050ID1107986779
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.