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سموتريتش: سأطالب الكابينت بوقف تعيينات الجيش الجديدة

3/17/2024 5:07:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-علّق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على إعلان جيش الاحتلال إجراء تعيينات جديدة قائلا إنه سيطالب مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) بوقف التعيينات.

وأضاف أنه إذا لم يفهم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي من تلقاء نفسه أنه لا ينبغي الانشغال بتعيينات وصفها بـ"غير العاجلة" فسيجعله يفهم ذلك عبر الكابينت، وفق تعبيره.

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