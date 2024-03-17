الشيخ عكرمة صبري: 40 شخصا أعلنوا اسلامهم خلال العام 2023

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN-صرح سماحة الشيخ د. عكرمة سعيد صبري أمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، أن 40 شخصا من جنسيات مختلفة قد أعلنوا اسلامهم في مدينة القدس.
وأشار الشيخ صبري في بيان صحفي إلى أن هيئة العلماء التي يشرف برئاستها هي الجهة الوحيدة في مدينة القدس التي تتولى إصدار شهادات (اعتناق الإسلام) بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
وثمن الجهود المباركة التي يبذلها العلماء والدعاة في المدينة المقدسة من تعريف للناس بحقيقة الإسلام، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
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