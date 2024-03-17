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الشيخ عكرمة صبري: 40 شخصا أعلنوا اسلامهم خلال العام 2023

3/17/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-صرح سماحة الشيخ د. عكرمة سعيد صبري أمام وخطيب المسجد الأقصى المبارك، أن 40 شخصا من جنسيات مختلفة قد أعلنوا اسلامهم في مدينة القدس.


وأشار الشيخ صبري في بيان صحفي إلى أن هيئة العلماء التي يشرف برئاستها هي الجهة الوحيدة في مدينة القدس التي تتولى إصدار شهادات (اعتناق الإسلام) بعد القيام بالإجراءات اللازمة لذلك.


وثمن الجهود المباركة التي يبذلها العلماء والدعاة في المدينة المقدسة من تعريف للناس بحقيقة الإسلام، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

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