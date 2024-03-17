المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الثانية بعد الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس وزراء الاحتلالبنيامين نتنياهو وعائلات المحتجزين في قطاع غزة، اليومالأحد، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيركز اللقاء على تحذير ألمانيا من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح المكتظة بالنازحين، ودعوة المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان المستشار الألماني وصل، أمس السبت، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجدول الزمني غير النهائي لزيارة شولتس إلى المنطقة لا يحتوي على اجتماعات مع ممثلي السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن ألمانيا زادت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة.