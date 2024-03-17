المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الثانية بعد الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب/PNN-من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو وعائلات المحتجزين في قطاع غزة، اليوم
الأحد، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وسيركز اللقاء على تحذير ألمانيا من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح المكتظة بالنازحين، ودعوة المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكان المستشار الألماني وصل، أمس السبت، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجدول الزمني غير النهائي لزيارة شولتس إلى المنطقة لا يحتوي على اجتماعات مع ممثلي السلطة الفلسطينية.
يشار إلى أن ألمانيا زادت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة.
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