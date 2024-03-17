Sunday, 17 March 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشار الألماني يزور إسرائيل للمرة الثانية بعد الحرب

3/17/2024 5:07:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-من المتوقع أن يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس وزراء الاحتلال
بنيامين نتنياهو وعائلات المحتجزين في قطاع غزة، اليوم
الأحد، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيركز اللقاء على تحذير ألمانيا من شن إسرائيل هجوما بريا على رفح المكتظة بالنازحين، ودعوة المستشار الألماني إلى وقف إطلاق النار لتمكين إطلاق سراح المحتجزين وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكان المستشار الألماني وصل، أمس السبت، إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، فيما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الجدول الزمني غير النهائي لزيارة شولتس إلى المنطقة لا يحتوي على اجتماعات مع ممثلي السلطة الفلسطينية.

يشار إلى أن ألمانيا زادت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة.

MENAFN17032024000205011050ID1107986777

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث