18 ألف شيك مرتجع بالأردن بقيمة 125 مليون بشباط

(MENAFN
- Amman Net)
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18 ألف شيك مرتجع بالأردن بقيمة 125 مليون بشباط 03/17/2024 - 11:32 عمان ن
بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، 1.1 مليون شيك، وبقيمة بلغت 6.5 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال شباط بنسبة 3.5%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18 ألف شيك، مقارنة مع 18.7 ألف شيك في كانون الثاني ،وفقا للمملكة .
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر شباط من العام الحالي 125 مليون دينار، مقابل 143 مليون دينار في كانون الثاني من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 12.6%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.366 شيكا مرتجعا بقيمة 87.4 مليون دينار أردني في شباط كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.6 ألف شيك بقيمة 37.5 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.9% مقابل 30.1% لأسباب تقنية.
وخلال شباط الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 523 ألف شيك، مقارنة مع 537 ألف شيك في كانون الثاني الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 2.7%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر شباط 3.25 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في كانون الثاني من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 2.8%.
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