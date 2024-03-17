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18 ألف شيك مرتجع بالأردن بقيمة 125 مليون بشباط

3/17/2024 5:07:22 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    18 ألف شيك مرتجع بالأردن بقيمة 125 مليون بشباط 03/17/2024 - 11:32 عمان ن

    بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين من العام الحالي، 1.1 مليون شيك، وبقيمة بلغت 6.5 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

    وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) ، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال شباط بنسبة 3.5%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18 ألف شيك، مقارنة مع 18.7 ألف شيك في كانون الثاني ،وفقا للمملكة .

    وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر شباط من العام الحالي 125 مليون دينار، مقابل 143 مليون دينار في كانون الثاني من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 12.6%.

    وأضافت الإحصاءات أن 12.366 شيكا مرتجعا بقيمة 87.4 مليون دينار أردني في شباط كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.6 ألف شيك بقيمة 37.5 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 69.9% مقابل 30.1% لأسباب تقنية.

    وخلال شباط الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 523 ألف شيك، مقارنة مع 537 ألف شيك في كانون الثاني الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 2.7%.

    وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر شباط 3.25 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3.35 مليار دينار في كانون الثاني من العام ذاته، وبانخفاض نسبته 2.8%.

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