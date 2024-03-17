إفريقيا الوسطى تناشد روسيا مساعدتها على التغيير وخلق فرص لشبابها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا الشركات والمؤسسات الزراعية الروسية إلى تطوير القطاع الزراعي في بلاده، بما يساعدها على التغيير وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف: "سنعمل جاهدين على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين داخل البلاد وجذبهم من الخارج، وأناشد المستثمرين من روسيا أن يساعدونا على التغيير نحو الأفضل، وخلق فرص عمل للشباب".
روسيا اليوم
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