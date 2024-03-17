Sunday, 17 March 2024 01:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إفريقيا الوسطى تناشد روسيا مساعدتها على التغيير وخلق فرص لشبابها

3/17/2024 5:06:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دعا رئيس وزراء إفريقيا الوسطى فيليكس مولوا الشركات والمؤسسات الزراعية الروسية إلى تطوير القطاع الزراعي في بلاده، بما يساعدها على التغيير وخلق فرص عمل للشباب.
وأضاف: "سنعمل جاهدين على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين داخل البلاد وجذبهم من الخارج، وأناشد المستثمرين من روسيا أن يساعدونا على التغيير نحو الأفضل، وخلق فرص عمل للشباب".

روسيا اليوم

MENAFN17032024000208011052ID1107986772

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث