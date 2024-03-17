حماية المستهلك: ارتفاع جنوني على أسعار الدجاج في ظل صمت حكومي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ما زالت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تتلقى مئات الشكاوى يوميا من كافة محافظات المملكة حول الارتفاع الجنوني الذي طال اسعار الدجاج بجميع انواعه قبل ومع بداية شهر رمضان المبارك وبنسب وصلت الى اكثر من 35% في بعض المناطق في ظل صمت غير مفهوم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين التي تكتفي دائما باننا نراقب أسعار السلع.وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات أننا نتفهم انه عند زيادة الطلب على اية سلعة يرتفع سعرها ولكن ما يحدث لمادة الدجاج فاق كل التوقعات وكل نسب الارتفاع التي طالت هذه السلعة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاردنيين وخاصة في شهر رمضان المبارك حيث تعتبر السلعة البديلة للحوم الحمراء التي تباع بأسعار مبالغ فيها ولا يستطيع المواطن شراؤها.ذلك انه يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة العمل على محاربة الممارسات الاحتكارية للحفاض على اسعار متوافقة وثابتة للسلع الاساسية.



وطالب الدكتور عبيدات الوزارة بوضع سقوف سعرية على هذه المادة الاساسية بأسرع وقت ممكن ومخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.

وبين الدكتور محمد عبيدات أنه يجب أن يكون هنالك عملية توازن ما بين الطلب (الاستهلاك) والعرض ( الانتاج) والذي كان من المفترض أن تقوم به الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل بداية الشهر الفضيل خاصة وانه في كل عام ترتفع اسعار هذه المادة الاساسية أما بسبب التهافت على الشراء مما يشجع بعض التجار للسيطرة والتحكم بالأسعار دون رقيب أو حسيب وجني ارباح فاحشة على حساب المواطن الذي يعاني ظروفا اقتصادية صعبة.

واضاف الدكتور عبيدات انه من خلال متابعتنا للتصريحات الاعلامية للوزارة وقبل بداية الشهر الفضيل انها قامت مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها الابقاء على السعر كما هو أو بنسب ارتفاع بسيطة مع أول ايام رمضان المبارك.ذلك أن القرار التشاركي الذي تم اتخاذه من قبل الوزارة و القطاع الخاص بمنع تصدير بيض "التفقيس" حتى منتصف شهر شباط الماضي من أجل التسهيل على صغار المزارعين لتوفير الكميات المطلوبة من الدجاج في رمضان ولكن ما يحدث الان من فوضى في اسعار الدواجن يبين أن هذا القرار ذهب ادراج الرياح ويؤكد أن التجار ما زالو هم المسيطرين على السوق.

كما تطرق الدكتور عبيدات الى مسألة حاجة السوق من الدجاج في شهر رمضان حسب التصريحات الاعلامية للمنتجين بتوفير ما مقداره 25 مليون طير " من الدجاج وأن حاجة السوق الفعلي هي 20 مليون طير أي بزيادة 5 مليون طير من الدجاج بالإضافة الى وجود نحو ستة آلاف طن من الدجاج المجمد المستورد والمحلي.وهذا إن دل على شي فانه يدل على أن هنالك فائض في الكميات المعروضة على حساب المطلوبة وبالتالي لماذا هذا الارتفاع الغير مبرر في الاسعار.

ودعا الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء هذه السلعة بشكل خاص حتى تنخفض اسعارها نتيجة عدم شراؤها وعدم شراء السلع الاساسية والرمضانية بكميات بشكل عام حتى لا ترتفع اسعارها.