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مجلس النواب يناقش معدل قانون أمانة عمّان الاثنين

3/17/2024 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية، غدا الاثنين، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمّان الكبرى لسنة 2024 (مع إعطائه صفة الاستعجال).
وكان دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد صباح يوم الاثنين الموافق 2024/3/18 وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثامنة عشرة من الدورة العادية الثالثة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته الأخيرة الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل لقانون أمانة عمان الكُبرى لسنة 2024، قبل إحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه (النواب والأعيان) للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون المعدل إلى تطوير منظومة تخطيط حضرية لمدينة عمان، وربط توسعها بمفهوم التخطيط الحضري بشكل واضح وعصري، وإعادة تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والإفراز والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير وغيرها من الإجراءات؛ بهدف تسهيلها وتطويرها.













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