لضمان فعاليتها.. إليك التوقيت المثالي لتناول الأدوية في رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرغب أصحاب الأمراض المزمنة في صيام شهر رمضان، إلا أن مواعيد الحصول على الأدوية تتزامن مع ساعات الانقطاع عن الطعام والشراب، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى تعديل مواعيدها بأنفسهم دون الرجوع إلى الطبيب، مما يؤثر سلبًا على فرص تماثلهم للشفاء.

موعد تناول الأدوية في رمضان

يحتاج أصحاب الأمراض المزمنة إلى تعديل موعد تناول الأدوية في رمضان، وفقًا لجدولة الجرعات، بحيث تكون في الفترة ما بين وجبتي الإفطار والسحور، وذلك بالتنسيق مع الطبيب المعالج.



1- أدوية الأمراض المزمنة

يسمح بتغيير مواعيد تناول الأدوية المعالجة للأمراض المزمنة بعد استشارة الطبيب المختص، لتكون من مرة إلى مرتين في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وينطبق هذا الأمر أيضًا على مرضى القلب وأصحاب أمراض الغدة الدرقية وباركسنون "الشلل الرعاش".

وبالنسبة للحالات التي تحتاج إلى علاج قصير المفعول، يجب استشارة الطبيب المختص قبل الشروع في تغيير مواعيد تناول الأدوية في رمضان.



2- المضادات الحيوية

تتراوح جرعات مضادات الحيوية ما بين جرعة و4 جرعات خلال 24 ساعة حسب نوع الدواء، فهناك أنواع يجب أخذها مرة واحد فقط على مدار اليوم، حيث يقوم الجسم بتكسيرها بشكل أبطأ وتبقى في الدم لفترة طويلة، ويمكن تناولها في أي وقت خلال الفترة ما بين الإفطار والسحور.

ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في المضادات الحيوية التي يكسّرها الجسم بشكل أسرع، ولذلك، يضطر المريض إلى تناولها أكثر من مرة على مدار اليوم.

ويمكن التغلب على هذه المشكلة في رمضان، باستبدال الأقراص الفموية بالحقن والتحاميل وقطرات العين والأذن التي نستطيع الحصول عليها أثناء الصيام، خاصةً أن هذه الطرق لا تُفطِر على الإطلاق.

وبالنسبة لأدوية الاستنشاق، هناك اختلاف كبير حولها، لذا استشر طبيبك المعالج أو الصيدلي، للبت في هذا الأمر.



أدوية السكري

وجدت بعض الدراسات أن تغيير موعد تناول الأدوية في رمضان لمرضى السكري، قد يتسبب في انخفاض نسبة السكر بالدم بشكل حاد، ولكن، يستطيع المرضى المسموح لهم بالصيام بتعديل الجرعات على النحو التالي:

1- تعديل الجرعة بحيث تكون 70% منها قبل الإفطار، والـ30% المتبقية تكون عند السحور.

2- تحضير جرعتين من الإنسولين "جلارجين" 60% مع الإنسولين قصير المفعول "أسبارت أو ليسبرو" 40%، على أن تكون الجرعة الأولى في السحور والثانية عند الإفطار.





نصائح هامة عند تناول الأدوية في رمضان

أولًا: مرضى داء السكري

رغم خطورة الصيام على مرضى السكري وانخفاض معدل سكر الدم ، إلا أن بعض الأبحاث وجدت أن الصيام قد يكون ممكنًا وآمنًا لمريض السكري، بشرط أن يلتزم بالنصائح التالية:

1- عدم تخطي وجبة الإفطار أو السحور، مع مراعاة اتباع نظام غذائي صحي.

2- قياس سكر الدم والمتابعة مع الطبيب المعالج.

3- يجب كسر الصيام على الفور عند انخفاض الجلوكوز بالدم ووصوله إلى 60 ملجم/ديسلتر أو ارتفاعه إلى 300 ملجم/ديسلتر.



ثانيًا: مرضى ضغط الدم

يجب على مرضى الضغط المرتفع تناول كميات وفيرة من السوائل في الفترة بين الإفطار والسحور، لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء الصيام.

وبالنسبة لمرضى الضغط المنخفض عليهم مراقبة ضغط الدم، وملاحظة العلامات المنذرة لانخفاض ضغط الدم، مثل الدوخة والدوار.



ثالثًا: مرضى الصداع النصفي

عند تغيير مواعيد الدواء، ينصح بالتالي:

1- يراعى تأخير وجبة السحور والابتعاد عن الأطعمة المحفزة للصداع.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، لأن الحرارة المرتفعة تحفِّز الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

3- تناول كميات وفيرة من السوائل، للحفاظ على رطوبة الجسم، وتجنب الإصابة بنوبات الصداع النصفي.

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