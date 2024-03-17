مصرع 21 شخصا وإصابة 11 بحادث سير في أفغانستان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، جَنُوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية ما أدى إلى اشتعال النيران في تلك المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.
وبحسب وكالة الأنباء الهندية"نيودلهي"، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض، مقتل21 شخصًا وإصابة11 آخرين في الحادث.
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