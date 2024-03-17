Sunday, 17 March 2024 01:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مصرع 21 شخصا وإصابة 11 بحادث سير في أفغانستان

3/17/2024 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، جَنُوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية ما أدى إلى اشتعال النيران في تلك المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.


وبحسب وكالة الأنباء الهندية"نيودلهي"، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض، مقتل21 شخصًا وإصابة11 آخرين في الحادث.

MENAFN17032024000208011052ID1107986764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث