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الإفتاء الأردنية توضح حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح

3/17/2024 5:06:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "ما حكم تأخير صلاة العشاء والتراويح لوقت متأخر من الليل؟".
وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن "وقت صلاة العشاء والتراويح يمتد من غروب الشفق - انتهاء وقت المغرب - إلى طلوع الفجر؛ لأن التراويح من قيام الليل، والليل يمتد إلى الفجر، إلا أنه يُشترط أداء صلاة العشاء قبل التراويح.".
وأضافت أنه جاء في غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد" (ص/20): "وقت التراويح بين أداء العشاء وطلوع الفجر، فلو صلاها قبل أداء العشاء فإن كان عالماً لم تنعقد، أو جاهلاً يحتمل وقوعها نفلاً مطلقاً، كمن صلى سنة الظهر ظاناً دخول وقتها فبان عدمه، ويحتمل وهو الأوجه عدم انعقادها".
وتابعت "وعليه فلا بأس في أداء صلاة التراويح ولو تأخر وقتها، شريطة أن يكون بعد أداء العشاء وقبل طلوع الفجر. والله تعالى أعلم".













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