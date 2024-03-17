الحزب الاشتراكي الفنزويلي: الرئيس مادورو سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا أمس السبت، الرئيس الحالي نيكولاس مادورو كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 28 يوليو 2024.وأعلن نائب الرئيس ديودادو كابيو ترشيح مادورو، الزعيم النقابي السابق البالغ من العمر 61 عاما، في الانتخابات عن الحزب الاشتراكي.



وبحسب قناة Venezolana de Televisión تم دعم ترشيح رئيس فنزويلا ورئيس حزب الشعب الفنزويلي مادورو في اجتماعات سابقة لمنظمات الحزب الأولية والمجالس المجتمعية والمنظمات العامة من قبل أكثر من 4 ملايين فنزويلي.

ويترشح مادورو لولاية رئاسية ثالثة، ويشار إلى أن دستور فنزويلا لا يحدد عدد مرات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية والمناصب الانتخابية الأخرى، ومدة الولاية الرئاسية 6 سنوات.



RT