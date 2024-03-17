الحزب الاشتراكي الفنزويلي: الرئيس مادورو سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتخب الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا أمس السبت، الرئيس الحالي نيكولاس مادورو كمرشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في البلاد في 28 يوليو 2024.
وأعلن نائب الرئيس ديودادو كابيو ترشيح مادورو، الزعيم النقابي السابق البالغ من العمر 61 عاما، في الانتخابات عن الحزب الاشتراكي.
وبحسب قناة Venezolana de Televisión تم دعم ترشيح رئيس فنزويلا ورئيس حزب الشعب الفنزويلي مادورو في اجتماعات سابقة لمنظمات الحزب الأولية والمجالس المجتمعية والمنظمات العامة من قبل أكثر من 4 ملايين فنزويلي.
ويترشح مادورو لولاية رئاسية ثالثة، ويشار إلى أن دستور فنزويلا لا يحدد عدد مرات إعادة انتخاب رئيس الجمهورية والمناصب الانتخابية الأخرى، ومدة الولاية الرئاسية 6 سنوات.
RT
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