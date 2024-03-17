توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة 13 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سيتم اليوم الأحد توقيع عقود لتطوير 6 حقول نفطية في إيران بقيمة تزيد على 13 مليار دولار بالاعتماد على الشركات والطاقات .وسيتم توقيع هذه العقود بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر ووزير النفط جواد عجي والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر.

وتعد هذه العقود هي الأكبر في صناعة النفط الإيرانية خلال العقد الماضي، وتهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام الإيراني بمقدار 350 ألف برميل يوميا.

وفي وقت سابق، أعلن وزير النفط الإيراني جواد عجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.

وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية 19 مارس القادم، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الأجنبية وخلق فرص العمل.