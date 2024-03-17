فرصة للإقتناء .. انخفاض 3 دنانير على سعر ليرة الذهب في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News)تراجعت أسعار الليرة الذهبية بأنواعها الإنجليزية والرشادية في الأردن بمقدار 3 دنانير، مع انخفاض سعر الغرام الذهب بمقدار 30 قرشاً للغرام يوم أمس.



وبلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 352 ديناراً، فيما وصل سعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات إلى 311 ديناراً، وفقاً لما أفاد به سليم ديب، أمين السر العام لنقابة أصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات.



وأوضح ديب لـ "الوكيل الإخباري" أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير، مشيراً إلى تأثير عوامل العرض والطلب في السوق على السعر، وإمكانية تغييره بشكل طفيف.



وأضاف أن سعر أونصة الذهب عند إغلاق الأسواق العالمية بلغ 2156.5 دولار، مما أدى إلى انخفاض طفيف بعد استقرار نسبي في الأسبوع، وانعكس هذا التراجع على أسعار الذهب محلياً.



واستقر سعر غرام الذهب 21 الأكثر طلبا اليوم عند سعر 43.4 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 41.6 دينارا للشراء منهم