تحليل العملات المشفرة لليوم عن سامر حسن محلل أسواق وعضو قسم أبحاث السوق في الشرق الأوسط في XS.com

(MENAFN
- Your Mind Media ) ١٤ مارس ٢٠٢٤
بلغت البيتكوين اليوم المزيد من أعلى المستويات التاريخية عند 73,654 دولاراً وذلك بعد سلسلة من المكاسب القياسية التي تسجلها منذ حوالي العشرة أيام.
هذا التيار المتسارع للبيتكوين قد يكون مثيراً للقلق من إمكانية حدوث تصحيح عنيف للغاية كما حدث أواخر العام 2021 عندما بلغت 69,000 دولاراً لتدخل بعدها في تيار هابط عميق امتد لسنوات. قد لا تبدو هذه هي الحالة مع البيتكوين اليوم مع التصحيحات المؤقتة والتي تتمكن من تجاوزها سريعة والانطلاق إلى المزيد من المستويات القياسية. لكن هل يصمد هذا التيار الصاعد مطولاً؟
ربما تكون العقود الآجلة أهم المفاتيح للتنبؤ بالمسار المستقبلي للبيتكوين. في النظرية المالية، تُعد العقود الأجلة أفضل ما لدينا لتوقع الأسعار في المستقبل، أو أفضل مُتنبئ غير منحاز.
وفقاً للعقود الأجلة من Deribit، نرى أن متداولي البيتكوين يستهدفون مستوى 84,500دولاراً بحلول نهاية ديسمبر القادم، كما تراهن الأسواق على تجاوز مستوى 74,000 دولاراً في نهاية مارس الحالي.
الرسم البياني الآتي يوضح أسعار العقود الأجلة لدى Deribitابتداءً من نهاية مارس إلى نهاية ديسمبر مع اجمالي المراكز المفتوحة وحجم التداول لآخر 24 ساعة لكل منها:
ليس البيتكوين بذاتها من وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية فحسب، حيث دفعت المراهنات الصعودية علاوة العقود الأجلة على الأسعار الفورية إلى المزيد من المستويات التاريخية أيضاً خصوصاً لتلك ذات تاريخ التسوية في ديسمبر والتي سجلت علاوة تاريخية الأمس بأكثر من 11 ألف دولاراً بعد أن كانت عند 5 ألاف دولار تقريباً في بداية العام، وفق Deribitأيضاً.
في المقابل، فإن التوقعات متوسطة وبعيدة المدى ضبابة في الأسواق المالية والعملات المشفرة هي الأشد في ذلك. كما أن العقود الأجلة ذات المدى البعيدة عادة ما لا تتمتع بالسيولة العالية نسبياً مقارنة العقود الأجلة للشهر القادم أو العقود الدائمة.
على سبيل المثال، العقود الأجلة لشهر ديسمبر سابقة الذكر تمتلك مراكز مفتوحة بحوالي 172 مليون دولاراً فقط بينما العقود الدائمة تتمتع بأكثر من 900 مليوناً. عليه، فإن أسعار العقود الأجلة ذات السيولة المنخفضة نسبياً قد تكون عرضة للتقلبات العالية في السوق أكثر من غيرها. مع ذلك، قد العقود الأجلة كما ذكرنا من أفضل الوسائل للتنبؤ بالأسعار المستقبلية.
قد يكون من المفيد أيضاً مقارنة أسعار العقود الأجلة المقدمة من متخلف البورصات لتكوين تصور أوضح حول توقعات ورهانات الأسواق.
الرسم البياني الآتي يوضح أسعار العقود الأجلة ذات تاريخ التسوية في يونيو المقبل عبر بعض من أبرز البورصات التي تقدم العقود الأجلة للبيتكوين:
يبدو أن الأسواق متفائلة من حول إمكانية استمرار البيتكوين في تسجيل المزيد من المكاسب ما بعد حدث الـ halvingالمرتقب في أبريل المقبل، فيما يدعم هذه الفرضية التدفقات المتزايدة نحو الصناديق الفورية للبيتكوين. حيث بلغ إجمالي الأصول تحت إدارة صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) الخاص بشركة BlackRockأكثر من 14 مليار دولاراً وذلك بعد حوالي الشهري فقط من إطلاقه.
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