حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- السابع عشر من مارس

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1950 - افتتاح أول معسكر كشفي في منطقة الفنيطيس على ساحل البحر في الكويت بمشاركة عشر مدارس هي المباركية والأحمدي والمرقاب والصباح والقبلية والشرقية والمثنى والنجاح وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد.

1974 - إشهار جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية ومقرها في منطقة كيفان.

1994 - وفاة الشيخ جابر العلي السالم الصباح عن عمر ناهز 66 عاما وكان قد تولى رئاسة مصلحة الكهرباء والماء عام 1952 ثم وزارة الكهرباء والماء بعد الاستقلال فوزارة الارشاد والأنباء كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للإعلام ثم مستشارا لأمير البلاد.

2005 - رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس عادل الخرافي يفوز بمنصب رئاسة اتحاد المهندسين العرب للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت في البحرين لنقابات المهندسين العربية.

2011 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدشن خدمتها الجديدة المتضمنة نشر أخبارها باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعي التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت (فيس بوك وتويتر).

2013 - وفاة الإعلامية غنيمة فهد المرزوق عن عمر ناهز 72 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الإعلامي والإنساني.

2016 - وفاة الشيخ محمد محمد السلمان الصباح المستشار بديوان ولي العهد عن عمر ناهز 66 عاما وهو رئيس إدارة الفتوى والتشريع السابق.

2016 - فرقة المسرح الكويتي تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي في مهرجان المسرح العربي في الشارقة.

2016 - الكويت تحصد 12 جائزة ضمن مسابقات الإنتاج التلفزيوني والإذاعي في الدورة الـ14 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في المنامة بحصولها على سبع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية.

2018 - الاتحاد الدولي للمركبات المائية يتوج المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق بطلا للعالم في منافسات الدراجات المائية لعام 2017 في احتفال أقيم بإمارة موناكو.

2021 - وزارة الداخلية تحصد جائزة أفضل فيلم توعوي لعام 2020 حول مكافحة التطرف والإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب وذلك في ختام المؤتمر الـ44 لقادة الشرطة والأمن العرب.

2023 - نادي الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على نظيره النجمة البحريني بنتيجة (29 - 27) في المباراة النهائية للبطولة الـ39 التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة البحرينية المنامة. (النهاية)