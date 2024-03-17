حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- السابع عشر من مارس
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1950 - افتتاح أول معسكر كشفي في منطقة الفنيطيس على ساحل البحر في الكويت بمشاركة عشر مدارس هي المباركية والأحمدي والمرقاب والصباح والقبلية والشرقية والمثنى والنجاح وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد.
1974 - إشهار جمعية المهندسين الزراعيين الكويتية ومقرها في منطقة كيفان.
1994 - وفاة الشيخ جابر العلي السالم الصباح عن عمر ناهز 66 عاما وكان قد تولى رئاسة مصلحة الكهرباء والماء عام 1952 ثم وزارة الكهرباء والماء بعد الاستقلال فوزارة الارشاد والأنباء كما عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للإعلام ثم مستشارا لأمير البلاد.
2005 - رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس عادل الخرافي يفوز بمنصب رئاسة اتحاد المهندسين العرب للمرة الأولى في الانتخابات التي جرت في البحرين لنقابات المهندسين العربية.
2011 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تدشن خدمتها الجديدة المتضمنة نشر أخبارها باللغتين العربية والإنجليزية عبر موقعي التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت (فيس بوك وتويتر).
2013 - وفاة الإعلامية غنيمة فهد المرزوق عن عمر ناهز 72 عاما بعد حياة حافلة بالعطاء الإعلامي والإنساني.
2016 - وفاة الشيخ محمد محمد السلمان الصباح المستشار بديوان ولي العهد عن عمر ناهز 66 عاما وهو رئيس إدارة الفتوى والتشريع السابق.
2016 - فرقة المسرح الكويتي تفوز بجائزة أفضل عرض مسرحي عربي في مهرجان المسرح العربي في الشارقة.
2016 - الكويت تحصد 12 جائزة ضمن مسابقات الإنتاج التلفزيوني والإذاعي في الدورة الـ14 لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في المنامة بحصولها على سبع ذهبيات وأربع فضيات وبرونزية.
2018 - الاتحاد الدولي للمركبات المائية يتوج المتسابق الكويتي يوسف العبدالرزاق بطلا للعالم في منافسات الدراجات المائية لعام 2017 في احتفال أقيم بإمارة موناكو.
2021 - وزارة الداخلية تحصد جائزة أفضل فيلم توعوي لعام 2020 حول مكافحة التطرف والإرهاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب وذلك في ختام المؤتمر الـ44 لقادة الشرطة والأمن العرب.
2023 - نادي الكويت الكويتي يتوج بلقب البطولة الخليجية للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه بتغلبه على نظيره النجمة البحريني بنتيجة (29 - 27) في المباراة النهائية للبطولة الـ39 التي اختتمت اليوم الجمعة في العاصمة البحرينية المنامة. (النهاية)
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