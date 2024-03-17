Sunday, 17 March 2024 01:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوريا: اصابة عسكري بجروح في هجوم صاروخي للكيان الاسرائيلي المحتل بالمنطقة الجنوبية

3/17/2024 4:30:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاحد اصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم صاروخي للكيان الاسرائيلي المحتل استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية السورية.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 42ر12 بعد منتصف الليلة الماضية شن الكيان الاسرائيلي المحتل هجوما جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ الكيان الاسرائيلي المحتل وأسقطت بعضها مما اسفر عن اصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".(النهاية) ع م ن / م خ

MENAFN17032024000071011013ID1107986670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث