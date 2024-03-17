سوريا: اصابة عسكري بجروح في هجوم صاروخي للكيان الاسرائيلي المحتل بالمنطقة الجنوبية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 17 - 3 (كونا) -- أعلنت السلطات السورية اليوم الاحد اصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية جراء هجوم صاروخي للكيان الاسرائيلي المحتل استهدف نقاطا في المنطقة الجنوبية السورية.
ونقلت وكالة الانباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 42ر12 بعد منتصف الليلة الماضية شن الكيان الاسرائيلي المحتل هجوما جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".
وأضاف المصدر أن "قوات الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ الكيان الاسرائيلي المحتل وأسقطت بعضها مما اسفر عن اصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".(النهاية) ع م ن / م خ
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