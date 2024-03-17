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(سنتكوم): أسقطنا طائرات مسيرة ودمرنا زوارق لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر

3/17/2024 4:30:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 3 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي أسقط بنجاح عددا من الطائرات المسيرة ودمر زوارق تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس السبت أنه "في ال16 من مارس بين الساعة 50ر7 و15ر8 صباحا (بتوقيت صنعاء) أطلقت ميليشيا (الحوثي) طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر" لافتة الى أن "القوات الامريكية نجحت في استهداف احدى الطائرتين بدون طيار ودمرتها".
وأوضحت القيادة أن "الطائرة الأخرى يفترض أنها قد تحطمت اثر اصطدامها في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وأعلنت (سنتكوم) أنها دمرت في اليوم نفسه بين الساعة 00ر9 و30ر10 مساء (بتوقيت صنعاء) خمسة زوارق سطحية غير مأهولة وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن ضمن اجراء للدفاع عن النفس".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد دانت في وقت سابق استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
واعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتركزة في المنطقة.(النهاية)

ا م م / ف ل ا




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