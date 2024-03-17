(سنتكوم): أسقطنا طائرات مسيرة ودمرنا زوارق لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 17 - 3 (كونا) -- ذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي أسقط بنجاح عددا من الطائرات المسيرة ودمر زوارق تابعة لميليشيا (الحوثي) في البحر الاحمر.
وأضافت (سنتكوم) في بيان مساء أمس السبت أنه "في ال16 من مارس بين الساعة 50ر7 و15ر8 صباحا (بتوقيت صنعاء) أطلقت ميليشيا (الحوثي) طائرتين بدون طيار من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر" لافتة الى أن "القوات الامريكية نجحت في استهداف احدى الطائرتين بدون طيار ودمرتها".
وأوضحت القيادة أن "الطائرة الأخرى يفترض أنها قد تحطمت اثر اصطدامها في البحر الأحمر" مشيرة إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار".
وأعلنت (سنتكوم) أنها دمرت في اليوم نفسه بين الساعة 00ر9 و30ر10 مساء (بتوقيت صنعاء) خمسة زوارق سطحية غير مأهولة وطائرة بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها ميليشيا (الحوثي) في اليمن ضمن اجراء للدفاع عن النفس".
ولفتت القيادة إلى أن "هذه الضربات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية".
وكانت الخارجية الأمريكية قد دانت في وقت سابق استمرار الهجمات على السفن التجارية من قبل ميليشيا (الحوثي) خصوصا السفن التي تحمل مساعدات إنسانية.
واعلنت الولايات المتحدة في ال17 من يناير الماضي إعادة إدراج ميليشيا (الحوثي) في اليمن على لوائح الإرهاب بسبب الهجمات التي تشنها على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج (عدن) والقوات المتركزة في المنطقة.(النهاية)
ا م م / ف ل ا
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