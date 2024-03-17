أسعار الذهب تنخفض إلى مستوى 2156 دولارا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 2156 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي منهية بذلك سلسلة من المكاسب الاسبوعية.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار الذهب تراجعت من 2180 دولارا إلى 2156 دولارا في أول انخفاض منذ أربعة أسابيع وتراجعت أسعار العقود الآجلة (تسليم أبريل) بنسبة 3ر0 في المئة إلى 2161 دولارا للأونصة لتسجل خسارة قدرها 1ر1 في المئة خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت ارتفاعا نسبيا في التضخم أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بالتالي حدوث انخفاض ملحوظ في سعر المعدن الأصفر.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين أظهرا تحسنا أكثر من المتوقع بالتزامن مع انخفاض مطالبات البطالة في السوق الأمريكية وكلها عوامل دفعت بالمستثمرين إلى إعادة تعديل رهاناتهم حول عمليات التيسير النقدي وخفض الفائدة "حيث انخفضت الآن فرص قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل.
وأكد أن هذه الرهانات على سياسات الولايات المتحدة الامريكية هي العامل الرئيسي في انخفاض سعر الذهب مستدركا أنه على الرغم من ذلك مازال الذهب قريبا من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق مستوى 2150 دولارا للأونصة "وهو نطاق سعري تاريخي".
وبين أن العوامل الجيوسياسية تؤدي دورا مهما في تماسك أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة خصوصا بعد أن نقلت روسيا بعض أسلحتها النووية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي وتطورات الوضع العسكري في غزة مع تصاعد توسيع (الحوثيين) في اليمن من ضرباتهم للسفن من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح "مما يعطي دفعة كبيرة لسعر الذهب في التماسك السعري بل وارتفاعه على المدى القصير والمتوسط".
وقال التقرير إن المحللين يراقبون خلال الأسبوع الجاري التطورات الجيوسياسية المتسارعة إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتضمن التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو ما يسمى بتوقعات أسعار الفائدة بالتزامن مع مؤشرات اقتصادية أوروبية ويابانية "كلها سيكون لها تأثير مباشر لاتجاه الذهب خلال هذا الأسبوع".
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 3ر21 دينار (نحو 65 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 5ر19 دينار (نحو 60 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 294 دينارا (نحو 896 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)
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