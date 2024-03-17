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أسعار الذهب تنخفض إلى مستوى 2156 دولارا بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

3/17/2024 4:30:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 17 - 3 (كونا) -- انخفضت أسعار الذهب لتصل إلى مستوى 2156 دولارا أمريكيا للأونصة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي منهية بذلك سلسلة من المكاسب الاسبوعية.
وقال تقرير صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن أسعار الذهب تراجعت من 2180 دولارا إلى 2156 دولارا في أول انخفاض منذ أربعة أسابيع وتراجعت أسعار العقود الآجلة (تسليم أبريل) بنسبة 3ر0 في المئة إلى 2161 دولارا للأونصة لتسجل خسارة قدرها 1ر1 في المئة خلال الأسبوع الماضي.
وأضاف التقرير أن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية التي أظهرت ارتفاعا نسبيا في التضخم أدت إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بالتالي حدوث انخفاض ملحوظ في سعر المعدن الأصفر.
وأوضح أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين أظهرا تحسنا أكثر من المتوقع بالتزامن مع انخفاض مطالبات البطالة في السوق الأمريكية وكلها عوامل دفعت بالمستثمرين إلى إعادة تعديل رهاناتهم حول عمليات التيسير النقدي وخفض الفائدة "حيث انخفضت الآن فرص قيام المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيض سعر الفائدة في يونيو المقبل.
وأكد أن هذه الرهانات على سياسات الولايات المتحدة الامريكية هي العامل الرئيسي في انخفاض سعر الذهب مستدركا أنه على الرغم من ذلك مازال الذهب قريبا من أعلى مستوياته على الإطلاق فوق مستوى 2150 دولارا للأونصة "وهو نطاق سعري تاريخي".
وبين أن العوامل الجيوسياسية تؤدي دورا مهما في تماسك أسعار الذهب فوق 2000 دولار للأونصة خصوصا بعد أن نقلت روسيا بعض أسلحتها النووية بالقرب من حدود حلف شمال الأطلسي وتطورات الوضع العسكري في غزة مع تصاعد توسيع (الحوثيين) في اليمن من ضرباتهم للسفن من المحيط الهندي إلى رأس الرجاء الصالح "مما يعطي دفعة كبيرة لسعر الذهب في التماسك السعري بل وارتفاعه على المدى القصير والمتوسط".
وقال التقرير إن المحللين يراقبون خلال الأسبوع الجاري التطورات الجيوسياسية المتسارعة إلى جانب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يتضمن التوقعات الاقتصادية للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو ما يسمى بتوقعات أسعار الفائدة بالتزامن مع مؤشرات اقتصادية أوروبية ويابانية "كلها سيكون لها تأثير مباشر لاتجاه الذهب خلال هذا الأسبوع".
وعن السوق المحلي أفاد تقرير (دار السبائك) بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 3ر21 دينار (نحو 65 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 5ر19 دينار (نحو 60 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 294 دينارا (نحو 896 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ن و ف





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