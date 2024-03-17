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تنظيم الاتصالات تتلقى 8267 شكوى خلال العام 2023

3/17/2024 4:30:29 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا)- تلقت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العام الماضي، 8267 شكوى تتعلق بخدمات المستفيدين من الاتصالات والبريد، بنسبة معالجة بلغت 94.7 بالمئة.
ووفق مؤشرات قطاع الاتصالات والبريد التي نشرتها الهيئة، بلغ عدد شكاوى خدمات الإنترنت 5704 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى خدمات الخلوي 2408، وعدد شكاوى خدمات الثابت 105، وعدد الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد 50 شكوى.
يشار إلى أن الهيئة ومن خلال قسم شؤون المستفيدين تقوم باستقبال الشكاوى ومتابعتها من خلال الرقم المجاني المخصص للشكاوى (117000)، أو البريد الإلكتروني (COMPLAINTS&...) وصفحة الهيئة على الفيسبوك ومنصة "أكس" والموقع الإلكتروني للهيئة المرتبط بشكل مباشر مع النظام المؤتمت، لتلقي ومتابعة الشكاوى أو الحضور شخصياً.
--(بترا)
غ ح/أ م / س س
17/03/2024 11:11:46

MENAFN17032024000117011021ID1107986663

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