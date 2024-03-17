مصرع 21 شخصا وإصابة 11 بحادث سير في أفغانستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 17 آذار (بترا) - لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح، صباح اليوم الأحد، جَنُوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية ما أدى إلى اشتعال النيران في تلك المركبات، حسبما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.

وبحسب وكالة الأنباء الهندية"نيودلهي"، أكد المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند محمد قاسم رياض، مقتل21 شخصًا وإصابة11 آخرين في الحادث.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

17/03/2024 11:08:51