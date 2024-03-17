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شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

3/17/2024 4:30:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 17 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب المصادر الطبية ، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 63 فلسطينيا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية ،ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
--(بترا)
رصد/أغ /س س
17/03/2024 08:27:26

MENAFN17032024000117011021ID1107986660

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