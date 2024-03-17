شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمنزل في دير البلح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 17 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
وأعلنت مصادر طبية، استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد آخر، جراء قصف من طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة ثابت في حي بشارة وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وبحسب المصادر الطبية ، أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 63 فلسطينيا، وإصابة 112 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وبحسب حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية ،ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى31553 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73546 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
--(بترا)
رصد/أغ /س س
17/03/2024 08:27:26
MENAFN17032024000117011021ID1107986660
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