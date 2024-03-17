الامم المتحدة تدين اصابة 8 من حفظة السلام في الكونغو

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 17 آذار (بترا) - دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، الحادث الذي وقع السبت والذي أصيب فيه ثمانية من حفظة السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) خلال القتال بين حركة 23 اذار والقوات المسلحة للكونغو.

ووقع الحادث في منطقة ساكي، على بعد 20 كيلومترا من غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.

وأشار بيان اممي صدر فجر اليوم الى انه تم نشر جنود حفظ السلام الجرحى كجزء من عملية سبرينغبوك، التي انطلقت في تشرين الثاني لحماية المدنيين في المنطقة، لكن البيان لم يذكر جنسية الجرحى.

وقال غوتيريس ان الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. متمنيا الشفاء العاجل لأفراد حفظ السلام الذين أصيبوا في الهجوم داعيا جميع الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية إلى إلقاء أسلحتها فورا والانخراط، دون تأخير، في عملية نزع السلاح.

كما حث غوتيريس حركة 23 آذار على الانسحاب الكامل من جميع المناطق المحتلة والالتزام بأحكام بيان لواندا الصادر في 23 تشرين الثاني 2022 مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية احتراما كاملا.

-- (بترا)

م د/ب ط

17/03/2024 06:21:53