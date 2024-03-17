الامم المتحدة تدين اصابة 8 من حفظة السلام في الكونغو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 17 آذار (بترا) - دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس ، الحادث الذي وقع السبت والذي أصيب فيه ثمانية من حفظة السلام التابعين لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) خلال القتال بين حركة 23 اذار والقوات المسلحة للكونغو.
ووقع الحادث في منطقة ساكي، على بعد 20 كيلومترا من غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية.
وأشار بيان اممي صدر فجر اليوم الى انه تم نشر جنود حفظ السلام الجرحى كجزء من عملية سبرينغبوك، التي انطلقت في تشرين الثاني لحماية المدنيين في المنطقة، لكن البيان لم يذكر جنسية الجرحى.
وقال غوتيريس ان الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد تشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي. متمنيا الشفاء العاجل لأفراد حفظ السلام الذين أصيبوا في الهجوم داعيا جميع الجماعات المسلحة الكونغولية والأجنبية إلى إلقاء أسلحتها فورا والانخراط، دون تأخير، في عملية نزع السلاح.
كما حث غوتيريس حركة 23 آذار على الانسحاب الكامل من جميع المناطق المحتلة والالتزام بأحكام بيان لواندا الصادر في 23 تشرين الثاني 2022 مشددا على ضرورة احترام سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامتها الإقليمية احتراما كاملا.
-- (بترا)
م د/ب ط
17/03/2024 06:21:53
MENAFN17032024000117011021ID1107986659
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