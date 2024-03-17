Sunday, 17 March 2024 12:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جائزة سنوية تحمل اسم الراحل عبدالعزيز البابطين بقيمة 100 ألف دولار

3/17/2024 4:28:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
في إطار ترسيخ الهوية العربية والثقافية، وتعزيزا لمكانة «لغة الضاد» بوصفها ثقافة حضارية عريقة، وقع رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية سعود عبدالعزيز البابطين اتفاقية تعاون لإطلاق جائزة سنوية قيمتها 100 ألف دولار لدعم اللغة العربية تحمل اسم «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية».
تم توقيع الاتفاقية في ديوان البابطين بحضور نخبة كبيرة من السفراء والديبلوماسيين والأكاديميين والأدباء والمثقفين والإعلاميين.
ونصت بنود الاتفاقية على تعاون البرلمان العربي ومؤسسة البابطين الثقافية في مجالات عديدة ضمن اختصاص كل منهما، بهدف تشجيع كل الجهود المبذولة من أجل صون وحماية اللغة العربية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها على جميع الصعد العربية والإقليمية والدولية.
وإيمانا منهما بأن الحفاظ على «لغة الضاد» وتعزيز مكانتها يعد مسؤولية تشاركية تتحملها كافة الجهات والمؤسسات، فقد اتفقت إرادتهما على 15 بندا تتلخص في:
٭ إطلاق جائزة سنوية تحمل اسم «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية» كونها واحدة من أهم وأعظم لغات العالم، ويتحدث بها ما يقرب من نصف مليار شخص على مستوى العالم، على أن يتم منح الجائزة في 9 مجالات يقوم مجلس أمناء الجائزة كل عام باختيار أحد مجالات الجائزة منها:
٭ البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية.
٭ البرامج الإعلامية في خدمة اللغة العربية.
٭ تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
٭ صناعة المعاجم العربية.
٭ تحقيق المخطوطات في علوم اللغة العربية وآدابها.
٭ جماليات اللغة العربية.
٭ تيسير قواعد اللغة العربية.
٭ تطوير مناهج تعليم اللغة العربية.
٭ تطوير طرق تدريس اللغة العربية.
كما تضمنت الاتفاقية تشكيل مجلس أمناء لتلك الجائزة، من ممثلين عن البرلمان العربي وممثلين عن مؤسسة عبدالعزيز سعودالبابطين الثقافية، إضافة إلى خمسة خبراء من ذوي الاختصاص في اللغة العربية، يتم ترشيحهم وتسميتهم بالتنسيق بين البرلمان والمؤسسة.
وعقب توقيع الاتفاقية، قال العسومي: إن توقيع الاتفاقية بين الجهتين جاء انطلاقا من إيمان البرلمان الكامل بأن الحفاظ على اللغة العربية واستعادة مكانتها العالمية في إنتاج المعارف ونشرها، يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة العربية بمفهومها الشامل الشامل، كما يعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات العربية، وحجر الأساس لتنشئة أجيال واعية مستنيرة ومخلصة لوطنها وقادرة على البناء والعطاء المستمر.
وأعرب العسومي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثقافية مع مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، مؤكدا أن تعاونه مع المؤسسة يعد مثمرا لما تتمتع به المؤسسة من عراقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم.
وأكد إن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية هي مؤسسة عربية وعالمية تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية، وتحقيق التنمية الابداعية والمعرفية، وتحقيق التواصل الإنساني إقليميا وعالميا، ويأتي في مقدمة أهدافها دعم اللغة العربية وبذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على حيويتها ومنحها الأولوية بين أبنائها داخل الوطن العربي، وتأكيد فاعليتها الحضارية.
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين، سعود عبدالعزيز البابطين، انه انطلاقا من إيمان المؤسسة التام بأن اللغة العربية مكون رئيس من مكونات هوية الإنسان العربي، وتطورها مؤشر يعكس تطور الأمة وازدهارها، والاعتناء بها حفاظ على الموروث ورعاية للواقع وتمهيد للمأمول، مؤكدا على حرص المؤسسة على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية.
وأضاف البابطين: متحمسون للشروع في رحلة ثقافية مع البرلمان العربي هدفها الاحتفاء باللغة العربية على نحو يفرض ضرورة المحافظة عليها والاعتماد على الوسائل الناجحة لتمكينها وتأكيد حضورها بين أبنائها والناطقين بغيرها من أبناء الأمم الأخرى، واستكمالا لرسالة الوالد، طيب الله ثراه، الذي اتجه منذ بداية رحلته مع العمل الثقافي في سبعينيات القرن الماضي نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة المتبادلة بينها وبين غيرها من اللغات إضافة إلى الجهود التي قدمها في ميدان الشعر العربي.
مجلس الأمناء
ويضم مجلس أمناء «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية» كلا من:
٭ عادل عبدالرحمن العسومي (مملكة البحرين) رئيس البرلمان العربي.
٭ د.طالب بن هلال الحوسني (سلطنة عمان) عضو البرلمان العربي.
٭ عبدالرحمن خالد البابطين (دولة الكويت) أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.
٭ د.محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية.
٭ د.سالم خدادة (دولة الكويت).
٭ د. عبدالعزيز خوجة (المملكة العربية السعودية).
٭ د.سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية).
٭ د.فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية).
٭ د.محمد مشبال (المملكة المغربية).

MENAFN17032024000130011022ID1107986634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث