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ضباب الدماغ.. ما هو؟ وما أسبابه المحتملة؟

3/17/2024 4:28:27 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يعد ضباب الدماغ نوعا من الخلل المعرفي الذي يؤدي إلى الارتباك ومشاكل في الذاكرة وعدم التركيز. بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
ما هو ضباب الدماغ؟
وقال موقع "هيلث لاين": "إن ضباب الدماغ ليس حالة طبية في حد ذاته ولكنه عرض لحالات طبية أخرى".
إنه نوع من الخلل المعرفي الذي يشمل: مشاكل في الذاكرة - عدم الوضوح العقلي - ضعف التركيز.
يصفه بعض الناس أيضا بـ"التعب العقلي". يمكن أن يؤثر ضباب الدماغ على عملك أو دراستك أو مهامك اليومية الأخرى.
ما أسبابه المحتملة؟
هناك أسباب عدة، لحدوث ضباب الدماغ:
الإجهاد: يمكن أن يؤدي الإجهاد المزمن إلى زيادة ضغط الدم وإضعاف جهاز المناعة وإثارة الاكتئاب، وقد يسبب كذلك التعب العقلي.
قلة النوم: النوم السيئ قد يؤثر على جودة وظائف دماغ الإنسان، حسب بحث أجري العام 2021، لذلك ينصح عادة بالنوم يوميا لمدة تتراوح بين 8 و9 ساعات.
التغيرات الهرمونية: وجد بحث أجري العام ،2018 أن التغيرات الهرمونية يمكن أن تسبب أيضا ضبابا في الدماغ. على سبيل المثال، ترتفع مستويات هرموني البروجسترون والإستروجين أثناء الحمل، مما يؤدي إلى بعض التأثير على الذاكرة على المدى القصير.
النظام الغذائي: يمكن أن يلعب النظام الغذائي كذلك دورا في ضباب الدماغ. ومن المعروف أن "فيتامين ب12" يدعم الأداء الصحي للدماغ، مما يعني أن نقصا في هذا الفيتامين قد يؤثر على الوظيفة الإدراكية ويسبب ضبابية في الدماغ.
الأدوية: يجب دائما التحدث مع طبيبك، في حال لاحظت "تعبا عقليا" أثناء تناول دواء معين. ويعد الضباب الدماغي من الآثار الجانبية المعروفة لبعض الأدوية، مثل بعض أدوية النوم وأدوية الألم.

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