أجواء مائلة للدفء نهارا وعدم استقرار جوي ليلا



وتتأثر المملكة ليلًا بحالة من عدم الأستقرار الجوي حيث تزداد كميات الغيوم ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر على فترات في أجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الجنوبية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض على درجات الحرارة وتسود أجواء غير مستقرة وباردة نسبياً وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول زخات من المطر على فترات في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الليل المتأخرة غزيرة أحياناً خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية وتتحول ليلا الى شمالية غربية.



كما ويطرأ الثلاثاء، انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً إلى غائمة مع هطول زخات من المطر بين الحين والأخر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة قد تكون غزيرة أحياناً أثناء النهار في شمال ووسط المملكة، مصحوبة بالرعد وتساقط حبات البرد، وتدريجيا مع ساعات الليل يضعف الهطول، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها الى 60 كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية.



وتكون الأجواء الأربعاء، غائمة جزئيا وباردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.



وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 23 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 19 - 12 وفي مرتفعات الشراة 21 - 10، وفي مناطق البادية 26 - 13، وفي مناطق السهول 23 - 14، وفي الأغوار الشمالية 29 - 17, وفي الأغوار الجنوبية 31 - 19، وفي البحر الميت 30 - 18، وفي خليج العقبة 31 - 19 درجة مئوية.-(بترا)