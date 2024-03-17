الحكومة الأمنية الإسرائيلية تجتمع اليوم لمناقشة تفويض الوفد المشارك في قطر في مفاوضات التهدئة



وأشار بيان لمكتب نتنياهو إلى أن رئيس الوزراء دعا“حكومة الحرب والحكومة الأمنية (...) للاجتماع الأحد لاتخاذ قرار بشأن تفويض الوفد المفاوض قبل توجّهه إلى الدوحة”.



وفق وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر عقد اجتماع حكومة الحرب في الساعة 18,00 (16,00 ت غ).



وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أشار، الجمعة، إلى أن وفداً سيتوجّه إلى الدوحة بعد اجتماع للحكومة الأمنية“لمناقشة موقف إسرائيل”، من دون توضيح متى سيتوجه الوفد إلى قطر.



وفق لقطات نشرها مكتب رئيس الوزراء، اجتمعت حكومة الحرب والحكومة الأمنية، الجمعة، لكن أي قرار لم يصدر.



ويأتي الإعلان عن قرب موعد توجّه وفد إسرائيلي إلى قطر بعد موافقة“حماس” على تليين موقفها.



وباتت الحركة تقترح اتفاق هدنة من ستة أسابيع، يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، وفق ما أفاد قيادي في“حماس” وكالة فرانس برس، بعدما كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.



وقال القيادي إن الحركة مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على“أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيراً فلسطينياً مقابل كل محتجز إسرائيلي”.



وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلاً فلسطينياً في مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها. وتحدثت عن استعدادها لأول مرة للإفراج عن مجندات.

مساء السبت، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في منشور على منصة إكس، نتنياهو إلى“إعطاء أوامر للوفد بالبقاء في إسرائيل”، وإلى“تشديد الضغط العسكري إلى حين القضاء على حماس”.



وتؤكد إسرائيل أنّه ما زال في غزة 130 رهينة، يعتقد أنّ 32 منهم لقوا مصرعهم، من بين نحو 250 خطفوا في هجوم“حماس” في السابع من أكتوبر الماضي.

إسرائيل كانت قد أطلقت حملة عسكرية خلّفت دماراً هائلاً و31553 شهيداً معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.-(أ ف ب)