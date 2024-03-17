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عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سورية

3/17/2024 4:28:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سورية.


وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، بأن الجيش الإسرائيلي شن هجوما جوياً من تجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".


وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيراً إلى إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية إثر العدوان الإسرائيلي الجوي.-(بترا)

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