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الميثاق الوطني ينشر لافتات في كافة أنحاء المملكة بمناسبة الشهر الفضيل

3/17/2024 4:27:58 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضمن رؤية حزب الميثاق الوطني مشاركة الشعب الاردني العظيم بجميع اطيافه، المناسبات الكافة، قام مجموعة من أعضاء الحزب بتوزيع وتعليق لافتات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقد قام أعضاء الحزب بتوزيع اللافتات بمختلف محافظات المملكة، بالتعاون مع رؤساء الهيئات الادارية للحزب والفروع المنتشرة في جميع ارجاء المملكة، من الشمال الى الجنوب.

ولاقت عملية توزيع وتعليق اللافتات اعجاب المارة، اللذين عبروا عن تقديرهم لجميع الفعاليات والمبادرات التي يقوم بها حزب الميثاق الوطني مثمنين جهود أعضاء الحزب ومنتسبيه بالحفاظ على ثوابت الحزب (الدين؛ الاسلام للمسلمين والمسيحية للمسيحيين، العرش؛ وتعني عرش جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية، الوحدة الوطنية، وفلسطين والقدس) والتأكيد عليها بكل مكان وزمان.

هذا ويهنئ حزب الميثاق الوطني كافة أعضائه ومنتسبيه وجميع أبناء الشعب الاردني بمناسبة حلول الشهر الفضيل، مؤكدا في الوقت ذاته انه لن يدخر جهدا من أجل رفعة هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير.

ويتقدم اعضاء ومنتسبي الحزب من سيد البلاد صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم وسمو الامير الأمين الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم باسمى امنيات التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل، داعين الله ان يحفظهما ويبقيهما ذخرا وسندا للوطن.













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