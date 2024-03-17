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آداب فيلادلفيا تطلق مسابقة إبداعية رمضانية

3/17/2024 4:27:57 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت اللجنة الثقافية في كلية الآداب والعلوم التربوية بجامعة فيلادلفيا ، عن بدء استقبال المشاركات في مسابقتها الأدبية " حكايات رمضانية " ، في حقل : "القصة القصيرة، الشعر، الخاطرة، المقالة، القصة القصيرة جدا" ، المكتوبة باللّغات : " العربية، الإنجليزية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإيطالية" ، وفقا للشروط التالية:
1- أن يكون المشارك طالبا منتظما في جامعة فيلادلفيا أو من طلبتها الخريجين .
2_ أن يكون حجم النص ملائما للحقل الأدبي المختار :
*القصة القصيرة: (صفحة-٣ صفحات) .
*الشعر: (صفحة بمعدل ١٠ أبيات) .
*الخاطرة : صفحة واحدة .
المقالة : 3 صفحات في حدها الأعلى.
القصة القصيرة جدا : أقل من صفحة.
3-يثبت المشارك في صفحة مستقلة المعلومات التالية:
*الاسم الثلاثي والكليّة والتخصص
*رقم الهاتف والبريد الإلكتروني
*الإقرار بالملكية الفكرية (تعبئة المرفق) .
4- ترسل المشاركات إلى البريد الإلكتروني : [email protected في موعد أقصاه 10/4/2024 .
هذا وسوف يُعلن عن أسماء الفائزين في كل حقل ، بعد عيد الفطر . كما سيمنح الفائزون شهادات تقدير .

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