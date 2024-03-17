توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران ،المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
MENAFN17032024000089011017ID1107986618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.