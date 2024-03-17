Sunday, 17 March 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقعات بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة على معظم المناطق

3/17/2024 4:21:24 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من مناطق جازان ،عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق نجران ،المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

MENAFN17032024000089011017ID1107986618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث