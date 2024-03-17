أطباء يلجأون للذكاء الاصطناعي للتواصل مع مرضاهم

MENAFN - Al Watan) أحدثت أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة ثورة في طريقة تواصل الأطباء مع مرضاهم.

حيث أن هذه الأدوات تساعد الأطباء في الرد على رسائل المرضى بشكل أسرع وأكثر دقة، بالإضافة لأخذ الملاحظات أثناء الفحوصات بشكل تلقائي، أيضا تساهم في تقديم معلومات طبية مُخصصة للمرضى.

ومع ازدياد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الطب، فإن بعض الرسائل التي تتلقاها من طبيبك قد تبدو أكثر ودية أو شخصية.

وتجدر الإشارة إلى أن آلاف الأطباء يلجأون لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي المبنية على نماذج لغوية كبيرة، مثل "شات جي بي تي"، لتحسين التواصل مع مرضاهم.

وتقول إحدى الشركات، إن أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تعمل بـ 14 لغة، مما يسمح للأطباء بالتواصل مع مرضاهم في جميع أنحاء العالم.

ويرى الداعمون لهذه التقنية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر بعض الوقت ويساعد الأطباء ويمنع الإرهاق.

ومع هذا، توجد أيضًا مخاوف من أن اللجوء لهذه الأساليب قد يؤثر على العلاقة بين الطبيب والمريض، ويثير تساؤلات حول الثقة والشفافية والخصوصية، وكذلك مستقبل التواصل البشري.

كما نجد في السنوات الأخيرة، أن الأجهزة الطبية المزودة بتقنيات التعلم الآلي نجحت بقراءة صور الثدي بالأشعة السينية: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحديد الأورام السرطانية في صور الثدي بالأشعة السينية بدقة عالية.

وأيضا تمكن الذكاء الاصطناعي من تشخيص بعض أمراض العيون مثل اعتلال الشبكية السكري، بدقة عالية.

كذلك الكشف عن مشاكل القلب مثل عدم انتظام ضربات القلب، وذلك من خلال تحليل تخطيط القلب الكهربائي.

ويجب على الطبيب الحصول على موافقة المريض قبل استخدام الأداة.

وبحسب موقع "يورونيوز" فإن كايت ديروش، مديرة OpenNotes، وهي مجموعة مقرها بوسطن تعمل من أجل التواصل الشفاف بين الأطباء والمرضى قالت: "قد يخبرك طبيبك بأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي، أو قد لا يخبرك". تشجع بعض الأنظمة الصحية الكشف عن هذه المعلومات، والبعض الآخر لا يفعل ذلك.

ويتعين على الأطباء أو الممرضين الموافقة على الرسائل التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل إرسالها.

وفي إحدى المنشآت الصحية في ولاية كولورادو، تتضمن هذه الرسائل جملة تبين أنه تم إنشاؤها تلقائيًا، ومع هذا يحق للأطباء حذف هذه العبارة.