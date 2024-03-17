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ميتسوبيشي العيسائي تشيد بتجربة فرقها الأولى في رالي جميل الملاحي للسيدات

3/17/2024 4:21:23 AM
(MENAFN- Al Watan) نجحت الفرق الثلاثة التي شاركت بها شركة العيسائي للسيارات، وكلاء سيارات ميتسوبيشي موتورز بالمملكة، خلال رالي جميل الملاحي للسيدات الذي اختتم أخيرا، في المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من السباق على الرغم من أنها التجربة الأولى لكل المتسابقات المشاركات في فرق ميتسوبيشي العيسائي، التي ضمت فريق أمواج الغربية الذي تكوّن من القائدة هتون بخاري وملّاحتها على متن سيارة L200 ((ديزل))، وفريق الموج الأزرق الذي يتكوّن من القائدة هداية القرني والملّاحة لبنى الشهري على متن سيارة مونتيرو سبوت ((ديزل))، وفريق أمواج نجد المكوّن من القائدة بشاير الصقر والملّاحة نورا الجعيلان على متن أيضا سيارة مونتيرو سبورت ((بنزين)).
وأشرف على الفرق المشاركة الأستاذ عبدالله الغامدي، مساعد مدير العمليات لشؤون الفروع في شركة العيسائي للسيارات، وساند الفرق المشاركة فريق دعم فني جهّزته الشركة لمرافقة الفرق طيلة فعاليات الرالي.
من جهته، أكد الأستاذ عبدالله الغامدي أن المشاركات نجحن في تقديم أنفسهن بصورة جيدة على الرغم من أنها تعتبر أول مشاركة لهن في سباق من هذا النوع، وتم اختيارهن جميعا من منسوبات الشركة بهدف بناء قاعدة جديدة من المتسابقات تكون نواة للمستقبل الذي سوف تسعى خلاله الشركة إلى المنافسة بشكل أكبر وبطموح، لتحقيق مراكز متقدمة.
وأضاف: ((حرصنا في شركة العيسائي للسيارات على دعم رياضة السيارات النسائية خلال الأعوام الماضية من خلال رعاية عدد من الفرق، وفي هذا العام قررنا المشاركة بفريق من المتسابقات الجديدات على هذه الرياضة، واللاتي نطمح بأن ينمو معهن طموحنا نحو المنافسة على المراكز الأولى بإذن الله خلال الأعوام المقبلة، بينما تمت الاستفادة من هذه التجربة، وستتم دراسة كل إيجابياتها وسلبياتها، لوضعها في عين الاعتبار عند التجهيز للمشاركات القادمة)).
وكشف ((الغامدي)) أن البطولة المقبلة سوف تشهد انضمام سيارة L200 الجديدة من الجيل السادس الجديد كليا، التي سيتم طرحها قريبا في الأسواق السعودية.

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