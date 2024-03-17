ميتسوبيشي العيسائي تشيد بتجربة فرقها الأولى في رالي جميل الملاحي للسيدات

(MENAFN
- Al Watan) نجحت الفرق الثلاثة التي شاركت بها شركة العيسائي للسيارات، وكلاء سيارات ميتسوبيشي موتورز بالمملكة، خلال رالي جميل الملاحي للسيدات الذي اختتم أخيرا، في المنافسة حتى الأمتار الأخيرة من السباق على الرغم من أنها التجربة الأولى لكل المتسابقات المشاركات في فرق ميتسوبيشي العيسائي، التي ضمت فريق أمواج الغربية الذي تكوّن من القائدة هتون بخاري وملّاحتها على متن سيارة L200 ((ديزل))، وفريق الموج الأزرق الذي يتكوّن من القائدة هداية القرني والملّاحة لبنى الشهري على متن سيارة مونتيرو سبوت ((ديزل))، وفريق أمواج نجد المكوّن من القائدة بشاير الصقر والملّاحة نورا الجعيلان على متن أيضا سيارة مونتيرو سبورت ((بنزين)).
وأشرف على الفرق المشاركة الأستاذ عبدالله الغامدي، مساعد مدير العمليات لشؤون الفروع في شركة العيسائي للسيارات، وساند الفرق المشاركة فريق دعم فني جهّزته الشركة لمرافقة الفرق طيلة فعاليات الرالي.
من جهته، أكد الأستاذ عبدالله الغامدي أن المشاركات نجحن في تقديم أنفسهن بصورة جيدة على الرغم من أنها تعتبر أول مشاركة لهن في سباق من هذا النوع، وتم اختيارهن جميعا من منسوبات الشركة بهدف بناء قاعدة جديدة من المتسابقات تكون نواة للمستقبل الذي سوف تسعى خلاله الشركة إلى المنافسة بشكل أكبر وبطموح، لتحقيق مراكز متقدمة.
وأضاف: ((حرصنا في شركة العيسائي للسيارات على دعم رياضة السيارات النسائية خلال الأعوام الماضية من خلال رعاية عدد من الفرق، وفي هذا العام قررنا المشاركة بفريق من المتسابقات الجديدات على هذه الرياضة، واللاتي نطمح بأن ينمو معهن طموحنا نحو المنافسة على المراكز الأولى بإذن الله خلال الأعوام المقبلة، بينما تمت الاستفادة من هذه التجربة، وستتم دراسة كل إيجابياتها وسلبياتها، لوضعها في عين الاعتبار عند التجهيز للمشاركات القادمة)).
وكشف ((الغامدي)) أن البطولة المقبلة سوف تشهد انضمام سيارة L200 الجديدة من الجيل السادس الجديد كليا، التي سيتم طرحها قريبا في الأسواق السعودية.
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