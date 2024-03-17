10 تريليونات دولار قروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الصينية بنهاية 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية للبنوك، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك الصينية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغ 70.9 تريليون يوان (حوالي 10 تريليونات دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.

و أوضحت الجمعية في تقريرلها اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”،أنه ومع تنامي شعبية الخدمات المصرفية الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تجاوز عدد المعاملات خارج المصارف 491 ملياراً في العام الماضي، بزيادة 9 % على أساس سنوي، مشيرا بأن القطاع المصرفي بات يعمل فيه 41700 موظف لخدمة العملاء، وذلك حتى نهاية عام 2023.

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وأضاف أنه خلال العام الجاري، ستواصل الصناعة المصرفية في الصين دعم الاقتصاد الحقيقي وخلق بيئة مالية أفضل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.

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