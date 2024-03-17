10 تريليونات دولار قروض للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الصينية بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية الصينية للبنوك، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من البنوك الصينية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر بلغ 70.9 تريليون يوان (حوالي 10 تريليونات دولار أمريكي) حتى نهاية عام 2023.
و أوضحت الجمعية في تقريرلها اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية”شينخوا”،أنه ومع تنامي شعبية الخدمات المصرفية الآلية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تجاوز عدد المعاملات خارج المصارف 491 ملياراً في العام الماضي، بزيادة 9 % على أساس سنوي، مشيرا بأن القطاع المصرفي بات يعمل فيه 41700 موظف لخدمة العملاء، وذلك حتى نهاية عام 2023.
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وأضاف أنه خلال العام الجاري، ستواصل الصناعة المصرفية في الصين دعم الاقتصاد الحقيقي وخلق بيئة مالية أفضل من أجل تنمية اقتصادية مستدامة.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107986615
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