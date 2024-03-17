بتروبراس تعلن استمرار المحادثات مع مبادلة لشراكة في مصفاة ماتاريبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية، أنها مستمرة في محادثات مع مجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية، وذلك لإنشاء شراكة في قطاع المصب في البرازيل.
وأضافت بتروبراس في بيان لها، أن الشراكة تتضمن تقييم الاستحواذ على حصة في مصفاة ماتاريبي، ومصفاة حيوية جديدة.
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وذكرت الشركة أنها ستبدأ مرحلة التقييم، والتي تتضمن عملية الفحص النافي للجهالة للأصول، بالإضافة إلى مناقشة نموذج العمل لكل مصفاة.
وبيّنت أنها ستناقش مع مبادلة فرص الاستثمار المستقبلية وتطوير تقنيات جديدة، مشيرةً إلى أنه لم يتم توقيع أي وثيقة ملزمة للشراكة مع مبادلة حتى الآن.
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