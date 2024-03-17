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بتروبراس تعلن استمرار المحادثات مع مبادلة لشراكة في مصفاة ماتاريبي

3/17/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت شركة بتروبراس البرازيلية، أنها مستمرة في محادثات مع مجموعة مبادلة للاستثمار الإماراتية، وذلك لإنشاء شراكة في قطاع المصب في البرازيل.

وأضافت بتروبراس في بيان لها، أن الشراكة تتضمن تقييم الاستحواذ على حصة في مصفاة ماتاريبي، ومصفاة حيوية جديدة.

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وذكرت الشركة أنها ستبدأ مرحلة التقييم، والتي تتضمن عملية الفحص النافي للجهالة للأصول، بالإضافة إلى مناقشة نموذج العمل لكل مصفاة.

وبيّنت أنها ستناقش مع مبادلة فرص الاستثمار المستقبلية وتطوير تقنيات جديدة، مشيرةً إلى أنه لم يتم توقيع أي وثيقة ملزمة للشراكة مع مبادلة حتى الآن.


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