بنك اليابان يعتزم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 17 عاماً

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يُنتظر أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 17 عاماً، يوم الثلاثاء، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وفق ما نشرته وكالة“كيودو” (Kyodo).
وقال التقرير إن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى نطاق 0% -0.1%. يعكس هذا التطور الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور حلقة نمو الأجور وارتفاع الأسعار بعد محادثات الأجور هذا العام والتي أدت إلى زيادة متوسط الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عاماً عند 5.28%.
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ركز بنك اليابان على اتجاهات الأجور لأن ارتفاع الدخل من شأنه أن يعزز القوة الشرائية للمستهلكين ويجعل التضخم أكثر استدامة.
أفادت“نيكاي” أيضاً أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة إلى نطاق 0% – 0.1% في اجتماع مارس، ويمكن أن يلغي تماماً السيطرة على منحنى العائد، مما يبقي عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أقل من مستوى 1% الذي حدده بنك اليابان كنقطة مرجعية.
وقالت“كيودو” إنه من أجل تجنب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل، سيواصل بنك اليابان شراء السندات الحكومية والحفاظ على سياسته التيسيرية حتى بعد رفع سياسة سعر الفائدة السلبية.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107986613
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