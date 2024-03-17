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بنك اليابان يعتزم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 17 عاماً

3/17/2024 4:21:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يُنتظر أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى في 17 عاماً، يوم الثلاثاء، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وفق ما نشرته وكالة“كيودو” (Kyodo).

وقال التقرير إن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة قصيرة الأجل إلى نطاق 0% -0.1%. يعكس هذا التطور الثقة المتزايدة بين صناع السياسات النقدية في تطور حلقة نمو الأجور وارتفاع الأسعار بعد محادثات الأجور هذا العام والتي أدت إلى زيادة متوسط ​​الأجور إلى أعلى مستوى له منذ 33 عاماً عند 5.28%.

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ركز بنك اليابان على اتجاهات الأجور لأن ارتفاع الدخل من شأنه أن يعزز القوة الشرائية للمستهلكين ويجعل التضخم أكثر استدامة.

أفادت“نيكاي” أيضاً أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة إلى نطاق 0% – 0.1% في اجتماع مارس، ويمكن أن يلغي تماماً السيطرة على منحنى العائد، مما يبقي عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات أقل من مستوى 1% الذي حدده بنك اليابان كنقطة مرجعية.

وقالت“كيودو” إنه من أجل تجنب الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة طويلة الأجل، سيواصل بنك اليابان شراء السندات الحكومية والحفاظ على سياسته التيسيرية حتى بعد رفع سياسة سعر الفائدة السلبية.


المصدر:

MENAFN17032024000202011048ID1107986613

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