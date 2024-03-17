ارتفاع صادرات الصين من المركبات 30.5% خلال يناير و فبراير 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 30.5 %على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2024.
و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد ، وفقال لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أنه تم تصدير 822 ألف مركبة خلال الفترة المذكورة، مبينة أن صادرات مركبات الركاب ارتفعت بنسبة 31.5 % على أساس سنوي إلى 686 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي صادرات المركبات التجارية 136 ألف وحدة، بزيادة 25.9 %عن نفس الفترة من العام الماضي.
موضوعات متعلقة
الفائدة في المغرب مرجحة لعدم التغيير للمرة الرابعة عند 3% بنك اليابان يعتزم رفع سعر الفائدة للمرة الأولى في 17 عاماً بتروبراس تعلن استمرارها في محادثات مع مبادلة لشراكة في مصفاة ماتاريبي ومصفاة حيوية جديدة
وكشفت البيانات أيضا أن الصين صدرت 182 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 7.5 %على أساس سنوي.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107986612
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.