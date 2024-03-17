ارتفاع صادرات الصين من المركبات 30.5% خلال يناير و فبراير 2024

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لمصنعي المركبات أن صادرات الصين من المركبات قفزت بنسبة 30.5 %على أساس سنوي خلال الشهرين الأولين من عام 2024.

و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد ، وفقال لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا” أنه تم تصدير 822 ألف مركبة خلال الفترة المذكورة، مبينة أن صادرات مركبات الركاب ارتفعت بنسبة 31.5 % على أساس سنوي إلى 686 ألف وحدة، فيما بلغ إجمالي صادرات المركبات التجارية 136 ألف وحدة، بزيادة 25.9 %عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وكشفت البيانات أيضا أن الصين صدرت 182 ألف مركبة تعمل بالطاقة الجديدة خلال الفترة المذكورة، بزيادة 7.5 %على أساس سنوي.

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