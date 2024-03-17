الفائدة في المغرب مرجحة لعدم التغيير للمرة الرابعة عند 3%

MENAFN - Al-Borsa News) من المرجح أن يُبقي بنك المغرب المركزي سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي عند 3% وهي الأعلى منذ عقد من الزمن، خلال اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء 19 مارس، وفقاً لتوقعات عدد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين.

كان“المركزي” بدأ دورة تشديد نقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم شهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى أن قرر التوقف في يونيو الماضي بظل تباطؤ الضغوط التضخمية.

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سجلت أسعار المستهلكين في يناير الماضي 2.3% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى للتضخم منذ 26 شهراً، بعدما كان بلغ ذروته في فبراير 2023 بنحو 10.1%، وأنهى العام الماضي بمعدل 6.1%، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.

السيناريو الأرجح

يرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لـ”الشرق” أن“سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير هو المرجح في ظل غياب أي مستجد يستدعي مراجعة السياسة النقدية المعتمدة حالياً”.

توقُّع إبقاء الفائدة دون تغيير مرجح بقوة أيضاً من قِبل 35 كياناً مالياً الأكثر تأثيراً في السوق المغربية، حيث أجمع 98% منهم على هذا السيناريو، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز“التجاري للأبحاث” التابع لـ”التجاري وفا بنك”، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.

بدوره توقع إدريس الفينة، المحلل الاقتصادي رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، في حديث لـ”الشرق”، أن يُبقي“المركزي” الفائدة دون تغيير، مبرراً ذلك بكون السياسة النقدية المتبعة حالياً أتت ثمارها من خلال تباطؤ معدل التضخم.

يساند صندوق النقد الدولي السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي، حيث ذكر في تقرير صدر الشهر الماضي أن“هذه السياسة ملائمة في ضوء هبوط التضخم”، لكن المؤسسة المالية المقرضة حثت المغرب على التحول إلى إطار لاستهداف التضخم، وتعني بذلك مواصلة إصلاح سعر صرف الدرهم بفك ارتباطه باليورو والدولار.

رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، يتوقع هو الآخر سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير، وقال لـ”الشرق” إن البلاد لم تخرج بعد من مرحلة التضخم رغم اتجاه المعدلات على مستوى العالم نحو الانخفاض تحت تأثير سياسات نقدية متشددة تم اللجوء إليها من قِبل البنوك المركزية للدول الغنية.

سيناريو إبقاء الفائدة دون تغيير يأخذ بعين الاعتبار تراجع الضغوط التضخمية خلال الأشهر الأخيرة كما أن المرحلة الحالية تتسم بتريث البنوك المركزية عبر العالم قبل بدء دورة جديدة من التيسير النقدي، وفقاً لتقرير صدر عن مركز الأبحاث والتحليلات المالية“BMCE Capital Global Research”، التابعة لمصرف“بنك أفريقيا” المغربي.

عودة لسياسة التيسير النقدي؟

مع المضي قدماً في سياسة الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير لمرات متتالية، يسود التساؤل حول ما إذا كان البنك المركزي سيعتمد سياسة التيسير النقدي. يقول المحلل الاقتصادي يوسف كراوي في هذا الصدد إن“الأشهر المقبلة ستشهد رفع الدعم عن سعر غاز الطهي وهو ما سيكون له تداعيات على الأسعار، آنذاك قد نرى مراجعة للسياسة النقدية الحالية”.

يدعم المغرب أسعار السكر والدقيق وغاز الطهي من خلال صندوق المقاصة الذي خُصص له العام الجاري ميزانية تناهز 16.9 مليار درهم (1.6 مليار دولار). وتعتزم الحكومة رفع الدعم تدريجياً عن قوارير غاز الطهي ابتداءً من أبريل المقبل بعدما شرعت نهاية العام الماضي في توزيع دعم مالي مباشر للأسر الفقيرة لا يقل عن 500 درهم في الشهر.

في المقابل، يرى أوراز أن“دعم النمو عن طريق سياسة نقدية تعتمد خفض معدل التضخم تُعد مسألة مستبعدة خلال المرحلة الحالية”، واعتبر أن“هذه الخطوة لا تكفي في غياب إصلاحات مؤسساتية حقيقية وفي ظل فشل الحكومة في نيل ثقة الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر”.

يتوقع بنك المغرب تحقيق نمو بنحو 3.2% العام الجاري، مقابل 2.7% العام الماضي، بينما تراهن الحكومة على تحقيق نسبة أعلى تناهز 3.7% رغم استمرار تأثير ضعف الموسم الزراعي، كما تعول على حصر معدل التضخم عند مستوى 2.5%.

دعم الاقتصاد عامل آخر قد يدفع المملكة للعودة لسياسة التيسير النقدي، حيث أشار الفينة إلى أن“المركزي سيكون عليه التفكير في حفز الاستثمارات من خلال خفض الفائدة إلى مستويات أقل، خصوصاً أن البلاد مقبلة على مشروعات بنيات تحتية كبيرة استعداداً لكأس العالم 2030، إلى جانب مشروعات مرتقبة لمواجهة الإجهاد المالي من خلال تحلية مياه البحر”.



