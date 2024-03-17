مكاسب 16 سهماً في السوق السعودية تتجاوز 50% منذ بداية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تنشط السوق السعودية منذ بداية العام، وسط تداولات مرتفعة توّجها تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات“فوتسي” الخميس التي ساهمت في ضخ سيولة صافية تقدر بـ187 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.
التداولات المكثفة، تزامن معها ارتفاع الأسهم المتداولة، إذ تشير إحصاءات“الشرق” بالاعتماد على بيانات السوق، إلى أن خلال شهرين ونصف، وصل عدد الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعاً بأكثر من 10% إلى 123 شركة، وهو ما يفوق عدد الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعاً أقل وخسائر. وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 6.4% مقارنة بـ14% خلال تداولات العام الماضي بالكامل.
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وقفزت أسهم 16 شركة بأكثر من 50%. ومن بين هذه الأسهم، 3 شركات تجاوز ارتفاعها 110%، بجانب شركة“أنابيب الشرق” التي قفزت بـ 86.5%.
وكانت مكاسب أسهم مجموعة“إم بي سي”، هي الأكبر بالسوق السعودية، إذ زادت بنسبة 154% منذ بدء التداول عليها في 8 يناير من العام الجاري.
أسهم شركة“أنابيب السعودية”، حلت في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت بنسبة 123.14%. حفز هذا الارتفاع، البيانات المالية للشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 413%، في حين زادت الإيرادات بأكثر من ثلاث مرات.
أفالون فارما، التي جرى التداول على أسهمها في 27 فبراير الماضي، ارتفعت بنسبة 117.56% حتى نهاية الأسبوع.
تنشيط الطروحات
تعمل السعودية على تنمية أسواق رأس المال لديها، وتتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وتحض المزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما قدمت العديد من منتجات الاستثمار الجديدة مثل عقود الخيارات والعقود المستقبلية.
ساهم ذلك في زيادة الإقبال على السوق، إذ تشير بيانات“سيتي غروب” إلى أن متوسط قيمة التداول اليومي في السوق هذا العام وصل إلى 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 68% من 5.3 مليار ريال العام الماضي.
ومن المرتقب أن تزداد السيولة في السوق أكثر مع الطروحات المرتقبة، إذ تجري المملكة محادثات لضم بنوك أميركية كبرى للمشاركة في طرح ثانوي مرتقب لشركة النفط العملاقة“أرامكو”، والذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السنوات الأخيرة، وفق بلومبرغ التي أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العام السعودي قد يطرح أيضاً حصصاً من شركات محفظته للاكتتاب كطريقة لتدبير التمويل لتعزيز احتياطياته النقدية.
أسهم تحقق أعلى مستوى
سجلت عدة أسهم بالسوق أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية تداولات الخميس الماضي وسط زيادة التداولات في السوق (باستبعاد الأسهم التي بدأ التداول عليها في السوق هذا العام) ومن بينها، أسهم أنابيب السعودية، وأسهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة.
وسجلت كذلك أسهم المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام (srmg)، بنهاية تداولات الأسبوع أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت أسهم الشركة المالكة لقناة“الشرق للأخبار” الخميس 9.95% لتصل إلى 278.4 ريال. وتجاوز السهم بذلك المستوى التاريخي الذي سجله في أبريل 2022.
تترقب السوق خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتائج أعمال الشركة خلال الفصل الأخير من العام الماضي، بعد أن حققت المجموعة خلال الربع الثالث أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2006، عند 249 مليون ريال (66.4 مليون دولار)، بنمو 1% عن أرباح الربع الثالث من 2022، بموازاة ارتفاع تكاليف التشغيل.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107986610