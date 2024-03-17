مكاسب 16 سهماً في السوق السعودية تتجاوز 50% منذ بداية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تنشط السوق السعودية منذ بداية العام، وسط تداولات مرتفعة توّجها تطبيق المراجعة نصف السنوية على مؤشرات“فوتسي” الخميس التي ساهمت في ضخ سيولة صافية تقدر بـ187 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

التداولات المكثفة، تزامن معها ارتفاع الأسهم المتداولة، إذ تشير إحصاءات“الشرق” بالاعتماد على بيانات السوق، إلى أن خلال شهرين ونصف، وصل عدد الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعاً بأكثر من 10% إلى 123 شركة، وهو ما يفوق عدد الشركات التي حققت أسهمها ارتفاعاً أقل وخسائر. وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر السوق بنسبة 6.4% مقارنة بـ14% خلال تداولات العام الماضي بالكامل.

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وقفزت أسهم 16 شركة بأكثر من 50%. ومن بين هذه الأسهم، 3 شركات تجاوز ارتفاعها 110%، بجانب شركة“أنابيب الشرق” التي قفزت بـ 86.5%.

وكانت مكاسب أسهم مجموعة“إم بي سي”، هي الأكبر بالسوق السعودية، إذ زادت بنسبة 154% منذ بدء التداول عليها في 8 يناير من العام الجاري.

أسهم شركة“أنابيب السعودية”، حلت في المرتبة الثانية، إذ ارتفعت بنسبة 123.14%. حفز هذا الارتفاع، البيانات المالية للشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي، إذ ارتفعت أرباحها بنسبة 413%، في حين زادت الإيرادات بأكثر من ثلاث مرات.

أفالون فارما، التي جرى التداول على أسهمها في 27 فبراير الماضي، ارتفعت بنسبة 117.56% حتى نهاية الأسبوع.

تنشيط الطروحات

تعمل السعودية على تنمية أسواق رأس المال لديها، وتتطلع إلى جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وتحض المزيد من الشركات على طرح أسهمها للاكتتاب العام. كما قدمت العديد من منتجات الاستثمار الجديدة مثل عقود الخيارات والعقود المستقبلية.

ساهم ذلك في زيادة الإقبال على السوق، إذ تشير بيانات“سيتي غروب” إلى أن متوسط قيمة التداول اليومي في السوق هذا العام وصل إلى 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 68% من 5.3 مليار ريال العام الماضي.

ومن المرتقب أن تزداد السيولة في السوق أكثر مع الطروحات المرتقبة، إذ تجري المملكة محادثات لضم بنوك أميركية كبرى للمشاركة في طرح ثانوي مرتقب لشركة النفط العملاقة“أرامكو”، والذي يُتوقع أن يكون أحد أكبر الطروحات في السنوات الأخيرة، وفق بلومبرغ التي أشارت إلى أن صندوق الاستثمارات العام السعودي قد يطرح أيضاً حصصاً من شركات محفظته للاكتتاب كطريقة لتدبير التمويل لتعزيز احتياطياته النقدية.

أسهم تحقق أعلى مستوى

سجلت عدة أسهم بالسوق أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية تداولات الخميس الماضي وسط زيادة التداولات في السوق (باستبعاد الأسهم التي بدأ التداول عليها في السوق هذا العام) ومن بينها، أسهم أنابيب السعودية، وأسهم الشركة الكيميائية السعودية القابضة.

وسجلت كذلك أسهم المجموعة السعودية للأبحاث و الإعلام (srmg)، بنهاية تداولات الأسبوع أعلى مستوى على الإطلاق. وارتفعت أسهم الشركة المالكة لقناة“الشرق للأخبار” الخميس 9.95% لتصل إلى 278.4 ريال. وتجاوز السهم بذلك المستوى التاريخي الذي سجله في أبريل 2022.

تترقب السوق خلال الأيام المقبلة الإعلان عن نتائج أعمال الشركة خلال الفصل الأخير من العام الماضي، بعد أن حققت المجموعة خلال الربع الثالث أعلى أرباح فصلية منذ إدراجها في السوق المالية السعودية عام 2006، عند 249 مليون ريال (66.4 مليون دولار)، بنمو 1% عن أرباح الربع الثالث من 2022، بموازاة ارتفاع تكاليف التشغيل.





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