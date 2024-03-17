المشروعات الصناعية تتقدم بمستندات مضاعفة رأسمالها لـ291.6 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه.
وتوزع الزيادة على عدد 972 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار لكل عشرة أسهم مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.
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كما تقدمت الشركة بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأحكام المادة“9” من قواعد القيد والشطب، إلى السوق الرئيسي وفقاً لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
وجائت المستندات المقدمة في ضوء أحكام المادة (23) مكرر من قواعد القيد والخاصة بتعديل قيد ونقل أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة تجري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على تعديل سعر بيع أرض تابعة وما عليها من مباني، والواقعة في الحي السادس بمدينة نصر، إلى 172 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد على بيع الأرض لشركة أميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس في 28 سبتمبر 2020 بمبلغ 155 مليون جنيه.
واعتمد عقد البيع بقرار العمومية المنعقدة في 11 فبراير 2021، وتقرر التعديل خلال العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر 2023 ليكون إجمالي قيمة البيع نحو 172 مليون جنيه.
وبذلك تكون الزيادة قدرها 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسوية مبلغ 16 مليون جنيه المسدد من المشتري مع جميع الأرصدة المتبادلة مع شركة أميرالد للتطوير التعليمي.
وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه، موزعة على 972 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشًا بالإضافة إلى 50 قرشًا لكل 10 أسهم مصاريف إصدار.
ويقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول الأسهم منفصلًا عن السهم الأصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كما قررت العمومية تعديل المادة 43 من النظام الأساسي بالشركة.
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