المشروعات الصناعية تتقدم بمستندات مضاعفة رأسمالها لـ291.6 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة المشروعات الصناعية والهندسية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم مضاعفة رأس المال المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه.

وتوزع الزيادة على عدد 972 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 20 قرشاً للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار لكل عشرة أسهم مسددة نقداً بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين.

موضوعات“راية” تدرس الاستحواذ على شركة للتعهيد وتطوير التطبيقات ((إنهانس للاستثمارات المالية)) تؤسس بنك استثمار الأسهم تتطلع لقوى شرائية تدعم موجة الصعود

كما تقدمت الشركة بمستندات تعديل قيد وإدراج أسهم الشركة من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لأحكام المادة“9” من قواعد القيد والشطب، إلى السوق الرئيسي وفقاً لأحكام المادة (7) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وجائت المستندات المقدمة في ضوء أحكام المادة (23) مكرر من قواعد القيد والخاصة بتعديل قيد ونقل أسهم الشركات المقيدة بالبورصة.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة تجري دراستها وفحصها واستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على تعديل سعر بيع أرض تابعة وما عليها من مباني، والواقعة في الحي السادس بمدينة نصر، إلى 172 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد على بيع الأرض لشركة أميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس في 28 سبتمبر 2020 بمبلغ 155 مليون جنيه.

واعتمد عقد البيع بقرار العمومية المنعقدة في 11 فبراير 2021، وتقرر التعديل خلال العمومية المنعقدة في 17 ديسمبر 2023 ليكون إجمالي قيمة البيع نحو 172 مليون جنيه.

وبذلك تكون الزيادة قدرها 17 مليون جنيه، بالإضافة إلى تسوية مبلغ 16 مليون جنيه المسدد من المشتري مع جميع الأرصدة المتبادلة مع شركة أميرالد للتطوير التعليمي.

وكانت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية، على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 97.2 مليون جنيه إلى 291.6 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة أن الزيادة قدرها 194.4 مليون جنيه، موزعة على 972 مليون سهم لقدامى المساهمين نقدًا بواقع سهمين لكل سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 20 قرشًا بالإضافة إلى 50 قرشًا لكل 10 أسهم مصاريف إصدار.

ويقتصر الاكتتاب في تلك الزيادة على قدامى المساهمين مع إعمال حق تداول الأسهم منفصلًا عن السهم الأصلي، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كما قررت العمومية تعديل المادة 43 من النظام الأساسي بالشركة.