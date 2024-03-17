مبيعات هيونداي وكيا التراكمية من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 5 ملايين وحدة على مستوى العالم

MENAFN - Al-Borsa News) باعت شركتا هيونداي موتور وكيا، أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أكثر من 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في السوق العالمية على مدار الـ 15 عامًا الماضية، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الشركتين اليوم الأحد.

وباعت الشركتان ما مجموعه 5.11 ملايين وحدة من السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs)، والمركبات الكهربائية (EVs)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs)، اعتبارًا من نهاية يناير، متجاوزة علامة الخمسة ملايين بعد 15 عامًا من بدء بيع مثل هذه الطرز في عام 2009، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

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وباعت شركة هيونداي موتور وشركتها الأصغر كيا مجتمعة 1.36 مليون سيارة صديقة للبيئة في العام الماضي وحده، لتصل إلى مليون سيارة للعام الثاني على التوالي.

ومن بين النماذج الصديقة للبيئة، كانت السيارات الكهربائية الهجينة هي الأكثر شعبية، حيث استحوذت على 57.8% من إجمالي المبيعات، تليها المركبات الكهربائية بنسبة 30.8%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بنسبة 10.6%، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) بنسبة 0.8%.

وبلغت مبيعات سيارة نيرو الكهربائية الهجينة 606 آلاف وحدة، كأكبر عدد من السيارات الصديقة للبيئة مع وصول مبيعات سيارتي توسان الهجينة وكونا الكهربائية إلى 356 ألفا و332 ألف وحدة على التوالي.

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