مبيعات هيونداي وكيا التراكمية من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 5 ملايين وحدة على مستوى العالم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
باعت شركتا هيونداي موتور وكيا، أكبر شركتين لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، أكثر من 5 ملايين سيارة صديقة للبيئة في السوق العالمية على مدار الـ 15 عامًا الماضية، وفقًا لما ذكره مسؤولون في الشركتين اليوم الأحد.
وباعت الشركتان ما مجموعه 5.11 ملايين وحدة من السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs)، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEVs)، والمركبات الكهربائية (EVs)، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEVs)، اعتبارًا من نهاية يناير، متجاوزة علامة الخمسة ملايين بعد 15 عامًا من بدء بيع مثل هذه الطرز في عام 2009، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.
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وباعت شركة هيونداي موتور وشركتها الأصغر كيا مجتمعة 1.36 مليون سيارة صديقة للبيئة في العام الماضي وحده، لتصل إلى مليون سيارة للعام الثاني على التوالي.
ومن بين النماذج الصديقة للبيئة، كانت السيارات الكهربائية الهجينة هي الأكثر شعبية، حيث استحوذت على 57.8% من إجمالي المبيعات، تليها المركبات الكهربائية بنسبة 30.8%، والمركبات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) بنسبة 10.6%، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود (FCEV) بنسبة 0.8%.
وبلغت مبيعات سيارة نيرو الكهربائية الهجينة 606 آلاف وحدة، كأكبر عدد من السيارات الصديقة للبيئة مع وصول مبيعات سيارتي توسان الهجينة وكونا الكهربائية إلى 356 ألفا و332 ألف وحدة على التوالي.
المصدر:
MENAFN17032024000202011048ID1107986608
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