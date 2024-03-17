2.86 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة الصينية بنهاية فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن حجم الصناديق الخاصة في البلاد بلغ 20.28 تريليون يوان (2.86 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية فبراير الماضي، انخفاضاً من 20.33 تريليون يوان في نهاية يناير الماضي.
و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية”ِشينخوا” ، أن عدد مديري الصناديق الخاصة بلغ 21151 بنهاية فبراير الماضي، انخفاضاً من 21594 بنهاية يناير الماضي ،كما بلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 153288 بنهاية فبراير، انخفاضاً من 153756 في نهاية يناير.
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