2.86 تريليون دولار حجم الصناديق الخاصة الصينية بنهاية فبراير

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الجمعية الصينية لإدارة الأصول أن حجم الصناديق الخاصة في البلاد بلغ 20.28 تريليون يوان (2.86 تريليون دولار أمريكي) حتى نهاية فبراير الماضي، انخفاضاً من 20.33 تريليون يوان في نهاية يناير الماضي.

و أوضحت الجمعية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الصينية”ِشينخوا” ، أن عدد مديري الصناديق الخاصة بلغ 21151 بنهاية فبراير الماضي، انخفاضاً من 21594 بنهاية يناير الماضي ،كما بلغ عدد الصناديق الخاصة المسجلة 153288 بنهاية فبراير، انخفاضاً من 153756 في نهاية يناير.

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