اليوم.. إيقاف التعامل على أسهم العرفة لحين الانقسام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تقدمت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إلى إدارة البورصة بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة بدءاً من بداية جلسة تداول اليوم الأحد.
وأوضحت البورصة أن إيقاف التداول لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة بقيد تخفيض رأسمال العرفة للاستثمارات والاستشارات المصدر والمدفوع والمرخص به وتعديل اسمها ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية (الشركة القاسمة).
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وأضافت:“وقيد أسهم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة المصرية وصدور قرار من إدرة البورصة بتاريخ بدء التداول على اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة”.
وأشارت إلى أنه سيتم الاعتداد بقائمة مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري، وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم كل من كونكريت فاشون جروب، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.
كما تقدمت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بمستندات قيد التعديلات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم الى شركتين قاسمة ومنقسمة كما يلي:
-شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، (شركة قاسمة)، تعديل اسم الشركة لتصبح شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية و الصناعية وتخفيض رأس مال مرخص به من 150 مليون دولار إلى 32.917 مليون دولار، تخفيض رأس المال المصدر المقيد بالبورصة المصرية من 94.050 مليون دولار ليصبح 32.917 مليون دولار.
وموزعا على عدد 470.250 مليون سهم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم من 20 سنتاً لتصبح 7 سنتات للسهم الواحد.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركتين جارٍ فحصها ودراستها واستكمالها للعرض على لجنة القيد.
وكانت قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تعديل مقترح تحديد رأس المال المرخص به للشركة القاسمة والمنقسمة.
وتقرر أن يصبح رأسمال شركة كونكرين فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 32.91 مليون دولار، بينما يصبح رأسمال شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 16.92 مليون دولار.
وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة العرفة للاستثمارات تعيين مجموعة النور الاستشارية كمقيم عقاري مستقل من المقيدين بسجلات الرقابة المالية، بهدف إعداد دراسة تقييم لمبنى إداري مملوك لإحدى الشركات التابعة، بغرض بيعه.
قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لبحث تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية المتخذة أساسًا للتقسيم إلى شركتين.
وستناقش العمومية أسباب ومبرارات تقسيم الشركة، والموافقة على مقترح تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، وعقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية، والموافق على تخفيض رأس المال المصدر للعرفة للاستثمارات وتعديل اسم الشركة ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.
وتنظر العمومية أيضًا في تعديل المواد 2- 6- 7 من النظام الأساسي والموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية -المنقسمة-.
وتناقش الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس المال، وقيد أسهم الشركة الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لكل من الشركتين، واعتماد القوائم المالية الافتراضية.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“العرفة للاستثمارات والاستشارات”، بشأن إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.
ويتضمن تقرير الافصاح دعوة العمومية غير العادية للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة طبقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية في يناير 2023.
وقالت إنه وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والتزامات الشركة بلغ صافي حقوق المساهمين نحو 50.1 مليون دولار موزع على النحو التالي:
– العرفة للاستثمارات والاستشارات“قاسمة” وسيتم تعديلها باسم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأسمال مصدر قدره 32.9 مليون دولار، موزعًا على 470.25 مليون سهم قيمة اسمية 7 سنت للسهم، على أن يتم تجنيب مبلغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
– جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية“منقسمة” برأسمال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.
وكان قرر مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، القيام بتقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.
وأوضحت الشركة، أن التقسيم سيكون أفقياً على أساس القيمة الدفترية.
وتراجعت خسائر شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام المالي للشركة، لتصل 102.3 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.42 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.
وانخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 53.72 مليون دولار، مقابل 57.47 مليون دولار مقارنة بالفترة المقارنة في عامها الماضي.
وكانت كشفت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.
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