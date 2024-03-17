اليوم.. إيقاف التعامل على أسهم العرفة لحين الانقسام

MENAFN - Al-Borsa News) تقدمت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إلى إدارة البورصة بطلب إيقاف اختياري للتعامل على أسهم الشركة بدءاً من بداية جلسة تداول اليوم الأحد.

وأوضحت البورصة أن إيقاف التداول لحين صدور قرار لجنة القيد بالبورصة بقيد تخفيض رأسمال العرفة للاستثمارات والاستشارات المصدر والمدفوع والمرخص به وتعديل اسمها ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية (الشركة القاسمة).

موضوعات“راية” تدرس الاستحواذ على شركة للتعهيد وتطوير التطبيقات “المشروعات الصناعية” تتقدم بمستندات مضاعفة رأسمالها لـ291.6 مليون جنيه ((إنهانس للاستثمارات المالية)) تؤسس بنك استثمار

وأضافت:“وقيد أسهم شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية (الشركة المنقسمة) بجداول البورصة المصرية وصدور قرار من إدرة البورصة بتاريخ بدء التداول على اسهم الشركتين القاسمة والمنقسمة”.

وأشارت إلى أنه سيتم الاعتداد بقائمة مساهمي شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات لحامل ومشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 14 مارس الجاري، وهو تاريخ تحديد المساهمين مالكي أسهم كل من كونكريت فاشون جروب، وجيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية.

كما تقدمت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، بمستندات قيد التعديلات الناتجة عن إعادة الهيكلة بالتقسيم الى شركتين قاسمة ومنقسمة كما يلي:

-شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، (شركة قاسمة)، تعديل اسم الشركة لتصبح شركة كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية و الصناعية وتخفيض رأس مال مرخص به من 150 مليون دولار إلى 32.917 مليون دولار، تخفيض رأس المال المصدر المقيد بالبورصة المصرية من 94.050 مليون دولار ليصبح 32.917 مليون دولار.

وموزعا على عدد 470.250 مليون سهم مع تعديل القيمة الاسمية للسهم من 20 سنتاً لتصبح 7 سنتات للسهم الواحد.

وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركتين جارٍ فحصها ودراستها واستكمالها للعرض على لجنة القيد.

وكانت قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، تعديل مقترح تحديد رأس المال المرخص به للشركة القاسمة والمنقسمة.

وتقرر أن يصبح رأسمال شركة كونكرين فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 32.91 مليون دولار، بينما يصبح رأسمال شركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية المرخص به نحو 16.92 مليون دولار.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس إدارة العرفة للاستثمارات تعيين مجموعة النور الاستشارية كمقيم عقاري مستقل من المقيدين بسجلات الرقابة المالية، بهدف إعداد دراسة تقييم لمبنى إداري مملوك لإحدى الشركات التابعة، بغرض بيعه.

قررت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، دعوة الجمعية العامة غير العادية؛ لبحث تقسيم الشركة وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية المتخذة أساسًا للتقسيم إلى شركتين.

وستناقش العمومية أسباب ومبرارات تقسيم الشركة، والموافقة على مقترح تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والمنقسمة، وعقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية، والموافق على تخفيض رأس المال المصدر للعرفة للاستثمارات وتعديل اسم الشركة ليصبح كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية.

وتنظر العمومية أيضًا في تعديل المواد 2- 6- 7 من النظام الأساسي والموافقة على مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية -المنقسمة-.

وتناقش الموافقة على استمرار قيد أسهم الشركة القاسمة بعد تخفيض رأس المال، وقيد أسهم الشركة الجديدة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة لكل من الشركتين، واعتماد القوائم المالية الافتراضية.

وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة“العرفة للاستثمارات والاستشارات”، بشأن إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي إلى شركتين قاسمة ومنقسمة.

ويتضمن تقرير الافصاح دعوة العمومية غير العادية للحصول على موافقتها على إعادة هيكلة الشركة عن طريق التقسيم الأفقي للشركة طبقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية في يناير 2023.

وقالت إنه وفقًا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة للتحقق من صحة التقدير المبدئي للأصول والتزامات الشركة بلغ صافي حقوق المساهمين نحو 50.1 مليون دولار موزع على النحو التالي:

– العرفة للاستثمارات والاستشارات“قاسمة” وسيتم تعديلها باسم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية برأسمال مصدر قدره 32.9 مليون دولار، موزعًا على 470.25 مليون سهم قيمة اسمية 7 سنت للسهم، على أن يتم تجنيب مبلغ 64.37 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

– جيتكس للاستثمارات التجارية والصناعية“منقسمة” برأسمال مصدر قدره 16.9 مليون دولار موزع على 470.25 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 3.6 سنت للسهم الواحد على أن يتم تجنيب مبلغ 246.85 ألف دولار في حساب الاحتياطيات.

وكان قرر مجلس إدارة شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، القيام بتقسيم الشركة إلى شركتين بنفس المساهمين وبذات نسب المساهمة.

وأوضحت الشركة، أن التقسيم سيكون أفقياً على أساس القيمة الدفترية.

وتراجعت خسائر شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات بنسبة 98% خلال الربع الأول من العام المالي للشركة، لتصل 102.3 ألف دولار، مقارنة بخسائر 5.42 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 53.72 مليون دولار، مقابل 57.47 مليون دولار مقارنة بالفترة المقارنة في عامها الماضي.

وكانت كشفت شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، عن توقيع شركة كونكريت للملابس الجاهزة التابعة، مذكرة تفاهم مع شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.

وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة إمكانية بيع عقار مملوك لها إلى شركة المصريين للاستثمار و التنمية العمرانية.