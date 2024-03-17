الآلاف يؤدون صلاة فجر السابع من رمضان في المسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN-أدى الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأحد، صلاة فجر السابع من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم عراقيل الاحتلال وإجراءاته العسكرية المشددة في محيط المسجد وفي البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.





وتوافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر السابع من رمضان، وسط أجواء إيمانية وفرحة لوصولهم إلى المسجد المحاصر للشهر السادس على التوالي.





وشهدت ساحات المصلى القبلي تواجدا لعدد من المصلين بعد أداء صلاة الفجر ، إلى جانب قراءة القرآن الكريم.





وأدى أكثر من 60 ألف مصل مساء أمس، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في اليوم السادس من شهر رمضان.





ورغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، تمكن عشراتُ الآلاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.





وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى من نساء ورجال صلاة العشاء والتراويح في طريق المجاهدين، الكائن بين بابي حطة والأسباط.





وتمركزت قوات الاحتلال بكثافة عند باب المغاربة في المسجد الأقصى وسطح قبة الصخرة، للتضييق على المصلين خلال أدائهم صلاة العشاء والتراويح.





ويفرض الاحتلال القيود على المصلين تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث منع دخول الشبان إلى المسجد من أجل أداء صلاتي العشاء والتراويح، فيما تمكّنت النساء فقط من الدخول، إضافةً إلى من هم فوق الـ40 عاماً، وذلك بعد عرقلة مرورهم عبر الحواجز