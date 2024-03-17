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غارات أميركية على الحديدة وتدمير مسيرات للحوثيين بالبحر الأحمر

3/17/2024 4:18:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء/PNN-شنت مقاتلات أميركية وبريطانية في ساعات متأخرة من الليل 4 غارات على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، بينما استهدفت غارة أخرى مديرية التعزية بمحافظة تعز جنوبي اليمن.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي بتعرض مواقع في الحديدة وتعز لغارات أميركية بريطانية، فيما أعلنت القيادة الأميركية الوسطى(سنتكوم) صباح اليوم الأحد، تدميرها 3 طائرات مسيرة و5 زوارق مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين بالبحر الأحمر.

وبحسب سنتكوم، فإن قواتها نجحت في اعتراض طائرة مسيرة وتدميرها، في حين سقطت أخرى في البحر الأحمر على الأرجح، ولم ترد تقارير عن أضرار أو إصابات في محيط الواقعة بالبحر الأحمر.

وفي السياق قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وأضافت الهيئة البريطانية أن ربان سفينة تجارية أبلغ عن انفجار قرب سفينته شرقي عدن.

وجاء البيان بعدما أعلن الحوثيون في وقت سابق مسؤوليّتهم عن هجوم بمسيرة على مدمرة أميركية في البحر الأحمر، قائلين إن الضربة "حققت أهدافها".

وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توسيع نطاق هجمات مسلحيه على السفن المرتبطة بإسرائيل، لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل الذي يمر عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

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