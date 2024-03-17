عدوان اسرائيلي على المنطقة الجنوبية في سوريا

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق/PNN-شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، غارات جوية على المنطقة الجنوبية في سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" نقلا عن مصدر عسكري، بأن العدو الإسرائيلي شن هجوما جوياً من تجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وأضاف المصدر أن "وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها"، مشيراً إلى أن العدوان أسفر عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.